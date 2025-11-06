UŽIVO Plenković o upadu maskiranih huligana: "Ovakve stvari su usmjerene da Hrvatskoj pričine sramotu"

Premijer Plenković je na početku sjednice Vlade podsjetio na sprovod Jean-Michela Nicoliera.

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera održat će se u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na posljednjem ispraćaju Francuza, koji je kao mladić došao pomoći u obrani Vukovara, očekuju se tisuće građana iz cijele Hrvatske

Osvrnuo se i na napad maskiranih muškaraca u Splitu.

"To je nedopustiv napad na manjinu prilikom kulturne manifestacije.

Javno smo to komunicirali kada smo to saznali.

Osudili smo ovakve pojave. Policija provodi istražne radnje koje su rezultirale i privođenjem, a čiji čin ulazi u sferu kaznene odgovornosti.

Ovakve stvari su usmjerene da Hrvatskoj pričine sramotu", rekao je premijer.

Potom se osvrnuo na inflaciju. "Prekinut je trend ubrzavanja inflacije".

Plenković je govorio i o ugovorima koje je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman u četvrtak uručila. Riječ je o 39 ugovora vrijednih gotovo 68 milijuna eura čime će se ojačati protupožarna zaštita na brdsko- planinskim i potpomognutim područjima.