Sindikati očajni nakon optužnice za smrt pomoraca: "Podignuta je protiv članova posade koji su u ovom slučaju čiste žrtve"

Godinu dana nakon tragedije na trajektu Lastovo podignuta je optužnica.

Optuženi su zapovjednik broda, prvi časnik palube i vođa palube.

Postupali su, stoji u optužnici, protivno propisima o sigurnosti i pravilima struke.

Prema optužnici - zapovjednik je isključio hidrauličku pumpu iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovijed kormilaru da osigura rampu, a prvi časnik ga nije upozorio. Vođa palube se oglušio na upozorenje da rampa nije propisno osigurana.

Sindikati, poručuju – učinit ćemo sve da dokažu svoju nevinost. Tvrde da se istraga vodila isključivo u smjeru njihovih kolega.

U međuvremenu je opozvana cijela uprava Jadrolinije, a kompaniju vode opet politički kadrovirana nova lica.

Jadrolinija i obitelji poginulih postignuli su izvansudsku nagodbu za naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 410.000 eura.

