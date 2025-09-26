Sindikati očajni nakon optužnice za smrt pomoraca: "Podignuta je protiv članova posade koji su u ovom slučaju čiste žrtve"
Piše Ivana Kopčić/DNEVNIK.hr,
26. rujna 2025. @ 20:42
Podignuta je optužnica zbog tragedije na trajektu Lastovo kada su poginula trojica članova posade. Tragedija se dogodila u kolovozu 2024., a uslijedili su mjeseci prozivanja i optuživanja bivše Uprave od strane sindikata, oporbe te kritika resornog ministra. Uprava je na čelu s Davidom Soptom na kraju i opozvana na temelju odluke Banskih dvora.
Optuženi su zapovjednik broda, prvi časnik palube i vođa palube.
Postupali su, stoji u optužnici, protivno propisima o sigurnosti i pravilima struke.
Prema optužnici - zapovjednik je isključio hidrauličku pumpu iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovijed kormilaru da osigura rampu, a prvi časnik ga nije upozorio. Vođa palube se oglušio na upozorenje da rampa nije propisno osigurana.
Sindikati, poručuju – učinit ćemo sve da dokažu svoju nevinost. Tvrde da se istraga vodila isključivo u smjeru njihovih kolega.
U međuvremenu je opozvana cijela uprava Jadrolinije, a kompaniju vode opet politički kadrovirana nova lica.
Jadrolinija i obitelji poginulih postignuli su izvansudsku nagodbu za naknadu štete u ukupnom iznosu od oko 410.000 eura.
