Otkriveni detalji tragedije u Malom Lošinju? Zapovjednik broda krenuo upozoriti pomorce na rampu, ali nije stigao do njih

Nastavlja se istraga pomorske nesreće u Malom Lošinju koja se dogodila u nedjelju, kada su u padu ukrcajno-iskrcajne rampe trajekta Lastovo smrtno stradala tri člana posade broda, a četvrti je teško ozlijeđen.

Prema neslužbenim informacijama Novog lista, rampa preko koje se vozila ukrcavaju na trajekt i iskrcavaju s njega nije bila osigurana sigurnosnim klinovima dok su članovi posade bili ispod nje. Zapovjednik broda navodno je to uočio te ih je krenuo upozoriti da se maknu, no rampa je pala prije nego što je stigao do njih.

Više pomorskih stručnjaka, upravitelja stroja i zapovjednika brodova za Novi list reklo je da nitko od članova posade nije smio biti ispod rampe ako ona nije bila osigurana sigurnosnim klinovima. Isto tako ističu da, bez obzira na taj propust, rampa nije smjela naglo pasti ako je sustav za njezino podizanje i spuštanje bio potpuno ispravan.

Svi su rekli da je riječ o hidrauličkom ili električnom sustavu podizanja i spuštanja rampe na kojem postoje sigurnosni sustavi poput kočnica. Ti sustavi onemogućavaju da rampa naglo padne.

