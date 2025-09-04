Debeljak se rasplakao pred novinarima pa zatražio stanku: "Podnijet ću svu žrtvu svijeta, samo mi ne dirajte..."

Vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak ustvrdio je u četvrtak da u splitskom škveru ima 300 zaposlenih, od čega je manje od deset posto stranaca, te da je konsolidirani dug svih poduzeća povezanih s Brodosplitom manji od sto milijuna eura.

Debeljak je na konferenciji za novinare ustvrdio kako je spreman podnijeti osobnu žrtvu, no ne bi želio da izgube vrijedni radnici splitskog škvera.

Poručio je kako škver ne smije izgubiti zlatni brod jer to treba Hrvatskoj, hrvatskom narodu i radniku. Zlatni brod je ugovoreni rezidencijalni kruzer vrijedan milijardu eura, kojemu su za gradnju u škveru potrebna državna jamstva.

Dok je govorio kako će podnijeti "svu žrtvu ovoga svijeta samo da se ne diraju škverski radnici koji rade najbolje brodove na svijetu", počeo je plakati i zatražio stanku.

Na novinarska pitanja rekao je kako je u brodogradilištu trenutno zaposleno 300 radnika, mogu zaposliti još njih 700 do 800, dok u kadrovskoj službi imaju podatke o desetak tisuća ljudi koji su voljni raditi u Brodosplitu.

"Da se nije dogodila ukrajinska kriza imali bi više od 3000 radnika. Nikog nisam direktno otpustio, ovršili su nas za koncesije prije nego što smo došli u Brodosplit kao vlasnici. Taj dio se nikada nije ispunio i to je bila obveza države, da je sada došla ta pomoć spasila bi 180 ljudi", kaže Debeljak.

Ustvrdio je kako u krizi zbog covida brojnim brodogradilištima otpisani troškovi, a oni to nisu tražili već samo da budu oslobođeni naknada tijekom ukrajinske krize, s obzirom da tada nisu radili.

Na izravno pitanje je li se sastajao s predstavnicima prošle gradske vlasti kazao je da nije on već njegova financijska služba. Upitan za komunalni dug prema Gradu Splitu odgovorio kako je odlučio ne plaćati jer ga je smatrao previsokim.

U srijedu su na tematskoj sjednici o budućnosti brodogradnje i Brodosplita gradski vijećnici jednoglasno donijeli odluku da se Debeljaku zbog dugova oduzme koncesija.

On jučerašnjoj sjednici nije mogao prisustvovati s obzirom da se nije na vrijeme prijavio, pa je sve što je želio prezentirati gradskim političarima prikazao na današnjoj konferenciji za medije.