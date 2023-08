Šibenčani o napadu na dostavljača zbog majice s likom Miše Kovača: "Mislim da je to stvarno dno dna"

U središtu Šibenika u srijedu ujutro dogodio se incident. U ranim jutarnjim satima napadnut je 57-godišnjak, ekipa Dnevnika Nove TV neslužbeno doznaje kako je razlog odjeća. Točnije - bijela majica s likom Miše Kovača, kakvu nosi na tisuće navijača Hajduka.

Napadači su od dostavljača tražili da je skine, on to nije htio napraviti, pa je i fizički napadnut. Epilog napada je ozljeda na glavi zbog koje je bilo potrebno i šivanje rane, javila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Osoba je obrađena, napravljena dijagnostička pretraga i manji kirurški zahvat, kojim se zbrinula osoba koja je ozlijeđena", kazala je Ivana Skorić, pomoćnica ravnatelja šibenske bolnice.

Puštena je na kućnu njegu. Napad su, doznaje reporterka Dnevnika Nove TV, snimile nadzorne kamere i policija ima snimke. Kažu da je jutros u 6:35 došlo do verbalnog, a potom i tjelesnog napada na 57-godišnjaka. Jedna osoba je privedena i provode kriminalističko istraživanje.

Čime je, i zbog čega je 57-godišnji dostavljač napadnut, policija ne otkriva.

Pred kameru staju rijetki Šibenčani. Kažu da se za animozitet Šibenika i Splita, kad je nogomet u pitanju, odavno zna. No, dodaju da je voljeti svoj klub je jedno, a nasilje nešto sasvim drugo.

"Svak' ima pravo nositi na sebi šta god oće", smatra Marijo Cinotti.

"Mislim da je to stvarno ono dno dna. Da triba pustit neka čovik navija za koga oće, samo se tako mržnja i dalje produžuje, agonija. Ali nisu krive navijačke skupine, nego i država i Vlada, predsjednik, kako je to Margaret Thatcher sredila u nas, tako se može i kod nas", kaže Tomislav Baljkas.

"Ma to je žalosno, i s obzirom na ovo sve šta se događa, i oko tog sporta. Mislim da je i dokazano, to nije sport, to je – money. Ali ovo, katastrofa. Ovo napasti čovika iz nigdi ništa, šta je ima majicu. Miše Kovača. Bože sačuvaj", ističe Karlo.

Više detalja o događaju bit će poznato sutra.

Navijačka skupina Funcuti ogradila se od ovoga i poručila da nema veze s ovim napadom.

