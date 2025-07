"To sa 8 eura cijena pala na 29 centi", jedan je od komentara ispod objave Žabac Food Outleta koji je na svojoj Facebook stranici objavio da prodaju sendviče.

Naime, u trgovinama Žabac Food Outleta diljem Zagreba pojavili su se sendviči, isti kakvi su se prodavali na koncertu Marka Perkovića Thompsona u subotu na zagrebačkom Hipodromu.

Da su to zapravo isti sendviči sugeriraju komentari ispod objave njihove reklame.

Radi se o trgovini koja ima i ponudu hrane po jeftinim cijenama jer je pred rokom isteka trajanja.

Neki od komentara ispod oglasa su: "Izgledaju nekak poznato hahahah", "Ako je to od koncerta..... neću uopće spominjati temperaturu na kojoj je to bilo i nadam se da ne pripada u onih 500kg hrane koje je inspekcija oduzela jer nisu mogli utvrditi sljedivost..... uh"., "Tko nije stigao onda kupiti, sad može i to za kikiriki cijenu".

Čitateljica nam javlja kako to doista jesu ti sendviči.

Također doznajemo kako su nakon koncerta u Studentskom domu Stjepan Radić dijelili besplatno sendviče, a navodno se dijelilo i na drugim lokacijama i u Caritasu jer su ostale velike količine sendviča, koji su na dan Thompsonova koncerta koštali 8 eura.

Jedan čitatelj pak javlja da su nakon koncerta uz dvije kupljene pive mogli dobiti sendvič ili sladoled gratis.