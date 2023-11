Prvi čovjek SOA-e o utjecaju vanjskih sila na rezultate izbora: "Spomenimo Srbiju koja je baza za ruske medije"

U ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV šef SOA-e Daniel Markić je otkrio reporterki Sabini Tandari Knezović kakve probleme Hrvatska ima sa Srbijom, ali i hoćemo li imati pojačane mjere sigurnosti u doba Adventa.

Za početak se osvrnuo na sigurnost u Hrvatskoj i trebaju li građani strahovati? "Ne trebamo strahovati niti se građani trebaju bojati. Osobna sigurnost građana je najveća u EU, tu smo na samom vrhu iako mi više volimo gledati gdje smo na dnu."

Upitan je i hoće li se povećati razina sigurnosti u vrijeme adventa i većeg okupljanja građana. "Posebice od drugog mjeseca prošlog mjeseca i agresije na Ukraijinu upaljeni su nam svi senzori.Moramo biti na oprezu to je posao službe i policije, ali naši građani mogu biti mirni i sigurni", rekao je šef SOA-e.

Otkrio je i kolika su nam prijetnja ekstremističke skupine u BIH?

"Nadgledamo susjedstvo godinama kao što znate i poznajemo dobro pitanje islamskog terorizma. Uostalom mi smo prvi komunicirali brojke koje su zadnjih tjedana reaktualizirane. Znamo da se oko 1000 ljudi otišlo boriti u Siriju i Irak. Barem jedna trećina se vratila. Možemo dodati ljude koji su frustrirani što nisu išli tamo i žele nešto potencijalno napraviti. Tako da to shvaćamo vrlo ozbiljno", rekao je Markić.

Bilo je i propucavanja na Kosovu. Markić odgovara koliko nesigurna situacija u regiji utječe na sigurnost Hrvatske.

"Utječe. Znamo da Srbija živi u konstantnom vanrednom stanju.

Dolaze izbori u Srbiji možemo očekivati da će se to povećavati. Kosovo služi za jedno uobičajeno vanredno stanje, možemo očekivati sada vrlo skoro da će Hrvatska postati tema u Srbiji i da će se odnosi zaoštriti."

Otkrio je i kako kontrolirati broj ilegalnih migranata koji se udvostručio. "Hrvatska se nalazi na granici EU i na nju je pao težak teret. Hrvatska policija se dobro nosi s tim problemom. Ne možemo to sami riješiti i migrantski valovi koji dolaze iz Turske, neki i iz Srbije, BIH, jer i dalje imaju bezvizne režime s pojedinim zemljama. Moramo utjecati na to da se to ukine."

Odgovorio je i na pitanje jesmo li dobili metu na čelo onakvim glasanjem u UN-u. "Nismo dobili metu na čelo. U našem postupanju mi uvijek uzimamo u obzir koja je naša vanjska politika i ništa tu vanredno nećemo poduzeti."

Što se tiče kibernetičke sigurnosti, evo što Markić kaže ima li novih napada i jesu li se povećali u zadnje vrijeme."Da, jesu. Prošle godine je bilo 19 državno sponzoriranih kibernetičkih napada, ove godine već 28 tako da je nužno da dalje gradimo našu obranu."

Ulazimo u superizbornu godinu. Šef SOA-e je komentirao je li bilo utjecaja izvana. "Možemo očekivati naravno utjecaj određenih zemalja. Moramo biti oprezni pa i vi mediji."



Odgovorio je i na pitanje u kojem smjeru idu ti utjecaji. "Možemo ponovno spomenuti Srbiju da je ona baza za ruske medije. Platforma koja može širiti svoj utjecaj kroz naše susjedstvo, ali i drugi akteri u svijetu su željni utjecati na izbore."

Na pitanje idu li i financijskim putem, odgovara: "Financijskim putem - to je drugo pitanje. Kad bi se to dogodilo to je pitanje za DORH i policiju. Do sada nije bilo toga", rekao je Markić.

