Pupovac o uklanjanju nadgrobnog spomenika na ćirilici: "Ima manjak znanja, a višak loših osjećaja"

Općinsko komunalno poduzeće u mjestu Poljica u Općini Vrsi je, kako navode mediji, izdalo nalog da se na mjesnom groblju u roku od 15 dana ukloni nadgrobni spomenik na obiteljskoj grobnici jer je ispisan na ćirilici, a ako to ne učine onda će to učiniti to komunalno poduzeće.

"Groblja su mjesto gdje se ravnopravno koristi i ćirilica i latinica. Nikada nigdje i nitko do sada nije osporavao ćirilično pismo na spomeniku", kazao je predsjednik tog saborskog Kluba Boris Milošević.

Smatra kako ta loša namjera lokalnog općinskog komunalnog poduzeća nema nikakvog zakonskog utemeljenja.

Izrazio je nadu da će se Općina i njezino lokalno poduzeće dozvati razumu i odustati od namjere da naruše mir pokojnika i suživot građana u općini Vrsi.

Dragana Jeckov poručila je kako dugo nije čula "zluradije i nakaradnije" tumačenje pravnih normi. Ocijenila je kako se radi o izvrtanju vrlo jasnih pravnih normi u cilju diskriminiranja srpske nacionalne manjine.

Upitala se i na koji bi se način u toj općini reagiralo da je u pitanju nadgrobni spomenik npr. pripadnika bugarske ili makedonske nacionalne manjine koji bi također bili ispisani ćirilicom.

Pročitajte i ovo Incident na ulici VIDEO Pokušao ubiti mladića pa umro nakon dolaska policije: Objavljeni detalji napada u Zagrebu

Slučaj u općini Vrsi ocijenila je žalosnim, sramotnim i opasnim

Milorad Pupovac rekao je kako se radi o jedinstvenom i za sada usamljenom slučaju jer do sada nitko sa službenog naslova nije osporavao pravo obitelji pokojnika da ga sahrani u skladu s Ustavom koji garantira slobodu u jeziku i pismu te vjeroispovijesti.

Objasnio je i da je pokojnik sahranjen po obredu Srpske pravoslavne Crkve, koja s našom zemljom ima ugovor i koji joj jamči slobodu obreda na njihovu jeziku i pismu.

Smatra da direktor komunalnog poduzeća u Općini Vrsi Zdenko Kojić ima "manjak znanja i poznavanja zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj, a prisutan višak uvjerenja i loših osjećaja i namjera".

Pupovac drži i da se Kojić pogrešnim tumačenjem zakona usmjerio na "zakonsku stranputicu" koja ga vodi u smjeru kršenja drugih zakona i Ustava.

Pročitajte i ovo Uputio odgovor Komšić veleposlanicu Izraela nazvao izmanipuliranom budalom

Upitao se koliko je osoba takvih sposobnosti zapravo u stanju obavljati dužnost u kojoj se donose službene odluke i dopisi.

Naveo je i da se u drugim mjestima u Hrvatskoj, uključujući Vukovar, nalaze groblja na kojima se nalaze grobnice ispisane na latinici i ćirilici.

Zamoljen za komentar činjenicu da se u Borovu Selu nalazi mauzolej vođi pobunjenih Srba Vukašinu Šoškočaninu koji smeta Hrvate, Pupovac je rekao kako se to ne može dovoditi u vezu s ovim slučajem u mjestu Poljica.

Pojasnio je da se tijelo Šoškočanina više ne nalazi u toj grobnici, već je preneseno u Srbiju, a grobnica je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve.

Pročitajte i ovo Pojas Gaze Kucanje na krov: Zastrašujuća metoda kojom se koristi izraelska vojska

"Šoškočanin je svoju cijenu platio. Njegova porodica mu je podigla spomen obilježje u kojem on ne počiva", kazao je.

Upitan postoje li bilo kakvi posebni odnosi između SDSS-a i vlasnika osječke tvrtke "Drava International" jer se SDSS-ov državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Mile Horvat dan nakon požara našao s njezinim vlasnikom Zvonkom Bedeom, Pupovac je rekao kako ne zna odakle "taj privid" i zašto je potrebno SDSS uvlačiti u tu cijelu priču kada s tim "nemaju nikakve veze".

Naveo je da se Horvat sa vlasnikom te tvrtke nije našao u funkciji člana SDSS-a već u svojstvu državnog tajnika u čijem je resoru i zbrinjavanje otpada kako bi se raspitao kakvo je stanje.

"Nema nikakve osnove da se SDSS dovodi u vezu s tim. Osim činjenice da u toj firmi radi značajan broj pripadnika srpske zajednice iz osječkih naselja i izvan njih što je, koliko smo čuli, smetalo neke ljude", rekao je.