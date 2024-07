Na društvenim mrežama osvanuo je kratak video s teambuildinga druge najsnažnije stranke u državi - SDP-a.

Predsjednik stranke, Peđa Grbin sjedi opušteno na stolcu i belji se u kameru koju, čini se, drži Ivan Račan.

U videu, u čijem opisu stoji da su "politička okupljanja samo za ozbiljne ljude", gotovo svi osim Grbina izgledaju ozbiljno, pa i zabrinuto.

Dok se kamera miče polukružno i prikazuje jedno za drugim zabrinuto i bezizražajno lice, u pozadini videa udaraju taktovi "Can't get you out of my head" Kylie Minogue.

Video kojim je SDP odlučio naglasiti kako dobra atmosfera vlada unutar stranke, možete pogledati ovdje.