Roditelji ogorčeni zbog stanja škole koju im pohađaju djeca. Institucije odgovorile: "Uskoro započinje sanacija..."

Roditelji učenika Područne škole Gradac upozorili su na loše uvjete u kojima njihova djeca pohađaju nastavu.

Od krova koji prokišnjava do vlage pa i toga da djeca nastavu prate u zimskim jaknama s obzirom na to da se zna dogoditi da nema ni grijanja. U derutnoj školi, rekli su, sa zidova u zahodima otpadaju pločice, nema slavina na umivaonicima, a ni osnovnih higijenskih potrepština.

U odgovoru na navode roditelja, ravnatelj OŠ Antuna Mihanovića Petropoljskog Saša Kolombo, pod čijom je upravom matična škola u Drnišu pojašnjava da je zgrada škole u Gradcu iz ranih 1970-ih godina te da ustanova danas djeluje na ukupno šest lokacija.

Škola posluje u šest zgrada udaljenih 5 do 35 kilometara, s ukupno 105 zaposlenika, naveo je Kolombo. Od toga je 90 pedagoških djelatnika, 13 spremačica i samo tri domara koji moraju pokrivati sve objekte.

Ravnatelj potvrđuje i da Područna škola Gradac nema vlastitog domara jer, kako kaže, nakon odlaska posljednjeg u mirovinu nisu dobili suglasnost za novo zapošljavanje. "To je problem koji nije specifikum naše škole nego širi problem o kojem se konstantno vode rasprave na svim razinama. Domare dijelim(o) na sve zgrade koliko stignemo i možemo", poručuje.

"Najveći problem su sitni hitni popravci kojih ima doslovno svaki dan, organizacija paljenja i gašenja grijanje te košnja zelenih povšina tijekom proljeća i ljeta. U zadnjih nekoliko godina nismo dobili nikakva sredstva Osnivača za bitnije popravke ili ulaganja u zgrade na što sam i upozoravao pismenim putem na svakom rebalansu", poručuje ravnatelj.

Školi su pak dodijeljena sredstva za radove koji bi trebali započeti u siječnju 2026. godine, tvrdi.

"Škola nedvojbeno (kao i sve druge) treba ulaganja u unutarnji prostor ali nije nesigurna, prljava, grijanje radi normalno, djeca se ne nalaze u prostoriji koja vlaži nego su premještena u školsku knjižnicu što nije problem jer se radi o razredima sa manjim ili malim brojem učenika", poručuje.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Tomislav Ninić potvrđuje da su u proračunu za sljedeću godinu predviđena sredstva za hitnu sanaciju škole.

Poduzete su, kaže, hitne mjere za otklanjanje kvara na sustavu grijanja, a baš kao i ravnatelj tvrdi da se učenici ne nalaze u vlažnim prostorijama. Brze i hitne popravke, kao i sanaciju manjih kvarova otežava činjenica da škola nema vlastitog domara, napominje pročelnik.

"Osim toga, moramo istaknuti kako je škola Gradac jedina škola u našem sustavu koja se od strane nepoznatih osoba vikendima kontinuirano vandalizira, ruši, u nju se provaljuje te se čini namjerna materijalna šteta na staklima, vratima i krovu, što doprinosi bržem propadanju zgrade", navodi Ninić i poručuje da im škola Gradac, kao i ostale, ostaju prioritet kako bi učenicima osigurali kvalitetnu, sigurnu i motivirajuću nastavu.