Fehir za Dnevnik Nove TV: "Bilo je lijepo vidjeti i čuti da se Hrvatska brine o meni, hvala..."

Krunoslav Fehir nakon puštanja iz zatvora stigao je na hrvatsku granicu gdje je dao izjavu za Dnevnik Nove TV.

Kazao je kako je s odvjetnikom dogovoreno da će se na presudu žaliti.

"Presuda ne stoji, ona nije takva", poručio je Fehir pa nastavio.

"Zdravstveno sam dobro, slijedi liječnički pregled. Dopustite mi da zahvalim prije svega vama, hrvatskim medijima koji ste pratili slučaj. Želim osobno zahvaliti premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi, ministru Habijanu i ministru Medvedu posebno jer su mi izašli u susret. Bilo je lijepo za vidjeti, čuti i osjetiti da je Hrvatska brinula o meni dok sam bio u pritvoru punih šest mjeseci", izajavio je Krunoslav Fehir po dolasku na granični prijelaz Bajakovo.