Reporterka Dnevnika Nove TV o nabavci Leoparda: "Riječ je o najmodernijim tenkovima na svijetu"

Hrvatski premijer Plenković u Berlinu se prvi put sastao s njemačkim kancelarom Merzom. Razgovaralo se o brojnim temama - od sigurnosti i ukrajinske krize do gospodarske suradnje i proširenja Europske unije.

Dvije zemlje potpisale su ugovor o hrvatskom preuzimanju 44 najmodernija njemačka tenka Leopard, koji će stići s tri napredna simulatora za obuku, pričuvnim dijelovima i cjelovitom logističkom potporom. Ugovor je vrijedan milijardu i 300 milijuna eura.

Iz Berlina se javila reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović koja je objasnila kada bi prvi tenkovi trebali stići u Hrvatsku.

"Leopardi neće stići odmah sad – prvih šest tenkova stići će 2028., a po 19 će stići 2029. i 2030. godine. Riječ je o najmodernijim tenkovima na svijetu koji imaju dobru zaštitu posade, a svaki vrijedi oko 30 milijuna eura", kazala je Krajinović.

Rekla je i da je riječ o zajedničkoj nabavi pet europskih država, a posao je težak oko milijardu i 300 milijuna eura.

"Iza susreta Plenkovića i Merza te potpisivanja za nabavku Leoparda, počeo je i hrvatsko-njemački gospodarski dijalog, panel diskusija na kojoj je govor je održao i Plenković nakon čega se s hrvatskim izaslanstvom vratio u Zagreb gdje ga čeka Predsjedništvo HDZ-a, a sutra putuje prema BiH gdje ga čeka cjelodnevni posjet Banja Luci", kazala je Krajinović.