Vrh HDZ-a raspravlja o novim ministrima koje tek očekuje izglasavanje u Saboru.

U 16 sati počela je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Vrh HDZ-a raspravlja o dvojici novih ministara koji su danas predstavljeni nadležnim saborskim odborima.

Riječ je o Branku Bačiću, novom ministru koji bi treba ubrzati obnovu i o Šimi Erliću, predloženom ministru za EU fondove.

Također raspravljaju o Bačićevoj zamjeni u Saboru.

"Novi šef kluba HDZ-a u Saboru bit će Željko Reiner", javila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

"U igri je bilo nekoliko imena, a to je odluka o kojoj se pomno promišljalo. Ta je uloga, pogotovo u ovom sazivu Sabora jako važna, jer je saborska većina tanka. Jedna od najvažnijih uloga novog šefa Kluba bit će svakako da osigura da na svakom glasovanju budu svi zastupnici kako se ne bi dovodio u pitanje kvorum. To mora biti osoba od potpunog povjerenja premijera i to će biti Željko Reiner.

Ostala je nepoznanica tko će zamijeniti Baćića u 10. izbornoj jedinici. Doznajemo da će ga zamijeniti Danica Baričević. Ona je bila jedno godinu dana u Saboru kao zamjena za Andru Krstulovića Oparu, a sada će se vratiti", izvijestila je Barbara Štrbac.

Ujedinjena oporba, od krajnje ljevice do krajnje desnice, najavila je u ponedjeljak da će se već idući tjedan raspravljati o interpelaciji o obnovi, upućenoj u proceduru još 2021. te ponovno o interpelaciji na istu temu na trogodišnjicu potresa u Zagrebu. I to bi mogla biti jedna od tema o kojoj će razgovarati vrh HDZ-a.

Izjave nakon sjednice pratite na DNEVNIK.hr-u.