Najdugovječniji lokalni šerifi: 30 godina na vlasti i još im nije dosta, neki idu na izbore s optuženičke klupe

Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je kako se na ovim lokalnim izborima natječe 31.082 kandidata što je 7770 manje nego prije četiri godine, a u odnosu na 2013. čak 25.476 manje. Iz toga se izvodi zaključak kako interes za politiku pada. S druge strane, nekolicina lokalnih čelnika od svojih fotelja ne odustaje niti nakon što su u njima proveli i više desetljeća. Za nekima se vječito vuku skandali, neki skupljaju kaznene prijave, a neki su taman prije izbora sjeli na optuženičku klupu. No, ništa od toga nije ih spriječilo da se i ovaj put kandidiraju.

Na vlasti više od 32 godine!

Najdugovječniji gradonačelnik u Hrvatskoj je Darijo Vasilić iz Primorsko-goranskog saveza. Gradom Krkom upravlja pune 32 godine! U utrci za svoj osmi mandat glatko je odnio pobjedu s rezultatom od 80,26 posto glasova birača, a sad ide po 9. mandat gradonačelnik kao kandidat PGS-a i SDP-a.

Darijo Vasilić Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Uz njega najduže je na vlasti bio Josip Šarić, HDZ-ov gradonačelnik Otoka, malog grada na istoku Slavonije, koji je također osvojio osam mandata. Na vlasti je bio od svoje 25. godine, no suverena vladavina naprasno je prekinuta prošle godine uhićenjem nakon čega je dao ostavku. Šarić je priveden u sklopu istrage USKOK-a i sumnji da je nezakonito trošio gradski novac i da je od siječnja 2015. do prosinca 2023. stekao protupravnu imovinsku korist od gotovo 33 tisuće eura.

Zlatko Mađeruh (HDZ) obnaša dužnost gradonačelnika Grubišnog Polja neprekidno od 1999. godine, a sedmi mandat osvojio je u prvom krugu izbora 2021. s 56,88 posto glasova. Na ovim izborima neće kandidirati, a podržao je kandidaturu stranačkog kolege Zlatka Pavičića.

Dinko Pirak gradonačelnik je grada Čazme od srpnja 1999. godine, a iza njega je također sedam mandata. Do 2020. bio je u HSS-u, a nakon toga djeluje kao nezavisni. Na posljednjim izborima pobijedio je u prvom krugu sa 54,73 posto glasova.

Ivan Dabo zvani Đono, gradonačelnik Novalje bio je u šest mandata, odnosno punih 20 godina, od prvih lokalnih izbora 1993. pa do 2013. kada je izgubio od prezimenjaka Ante Dabe. No, na prošlim izborima Ivan Dabo vratio je Novalju pod HDZ-ove skute, a sada želi još jedan mandat kao kandidat HDZ-a i HSS-a.

Jubito i afera Vepar

Ivica Kirin, aktualni gradonačelnik Virovitice, ovaj grad s prekidima vodi 19 godina. Na čelo Virovitice došao je nakon prijevremenih izbora u ožujku 2003. godine, postavši najmlađim gradonačelnikom u Hrvatskoj s 23 godine. Dvije godine nakon postaje ministar unutarnjih poslova, no ostavku daje zbog afere Vepar. Naime, objavljene su fotografije Kirina u lovu s Mladenom Markačem, tada optuženikom za ratne zločine koji se nalazio u kućnom pritvoru. Kirin je imao niz gafova zbog čega se na YouTubeu pojavila i serija video Kiro prosviro, a dobio je i nadimak Jubito. No, sve to Virovitičani mu nisu zamjerili pa se 2008. vraća se na poziciju gradonačelnika, a na to mjesto je reizabran još četiri puta od 2009. godine. Također ide po još jedan mandat.

Ivica Kirin Foto: Tom Dubravec/Cropix

Među najdugovječnije gradonačelnike spada i SDP-ovac Ivan Hanžek koji je na čelu Zaboka od 2001. te HDZ-ov Ante Župan koji je na čelu Obrovca s prekidom 24 godine.

U ekipu s najdužim stažem ušla je samo jedna žena, načelnica općine Marija Gorica, Marica Jančić iz HDZ-a odrađuje osmi mandat. Malom općinom u Zagrebačkoj županiji upravlja od 1996. godine. S obzirom da je jedina kandidatkinja za mjesto načelnika, novi , 9 mandat, joj je zagarantiran!

Marica Jančić Foto: Bruno Konjevic/Cropix

Osam mandata s kraćim prekidom ima i HDZ-ov Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda, kojem birači očito ne zamjeraju brojne afere kojima puni medije. "HDZ-ov šerif dao koncesiju ženi, a općinsku konobu nećaku", "Vječni HDZ-ov načelnik prijavio jahtu od 120.000 kuna. Prodaje je za 330.000"... Samo su neki od naslova koji se vežu u medijima uz njegovo ime. Prošle godine, kako su pisala 24 sata, Državni inspektorat isključio mu je nelegalni priključak struje u vikendici. Oporbeni vijećnik Matejas Jozipović optužio ga je da ga je bacio u zid i zavrnuo mu ruku. No, brojne kaznene prijave nisu po svemu sudeći naštetile njegovoj političkoj karijeri. Kandidirao se za načelnika Baške Vode i na ovim izborima.

Optuženik u sudnici i kandidat na izborima

Još dvojica HDZ-ovaca, Dinko Bošnjak i Božidar Škrinjarić, osvojili su osam mandata na čelu općine Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno Općini Pokupsko u Zagrebačkoj županiji. Bošnjak je jedini kandidat za načelnika pa mu je novi mandat zagarantiran dok Škrinjarić ima jednu protukandidatkinju, Martinu Popovčić (Grupa birača).

Po stažu župana, izdvajaju se dvojica. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, s uzastopnih šest mandata najavio je da odlazi te planira aktivirati svoj mandat u Hrvatskom saboru. Za razliku od Komadine, Stjepan Kožić, bivši HSS-ovac, koji je na čelu Zagrebačke županije također u šestom mandatu, najavio je kandidaturu i za sedmi mandat, kao zajednički kandidat Nezavisne liste Stjepan Kožić i HDZ-a.

Stjepan Kožić Foto: Josip Bandic/Cropix

I baš uoči izbora, Kožiću je konačno počelo suđenje, a prema optužnici koja je podignuta 2022., tereti ga se za trgovinu utjecajem. Kožić je početkom siječnja 2020. naložio svojoj pročelnici da naruči zakusku za doktore Kliničke bolnice Merkur koji su ga operirali, ali da račun ispostavi Zagrebačkoj županiji. Račun je iznosio 5250 kuna, odnosno 696 eura. Na fakturi je pisalo da se radilo o trošku ručka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, iako se, kako stoji u optužnici, taj ručak nije dogodio. Kožić je na suđenju izjavio kako je razumio optužnicu, ali da nije kriv.