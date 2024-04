Benčić otkrila kako je propala točkasta koalicija i poručila: "Od manjina tražimo principijelnost"

Platforma Možemo sa svojim koalicijskim partnerima na izborima je osvojila 10 mandata. U svom stožeru proslavili su to kao uspjeh i prvi pozvali sve stranke koje su se u kampanji izjasnile kako neće s HDZ-om da podrže manjinsku Vladu predvođenu SDP-om.

Gošća Sabine Tandare Knezović u Dnevniku Nove TV je kandidatkinja platforme Možemo za premijerku Sandra Benčić.

"Ništa se nije promijenilo od jučer. Stav je to koji smo komunicirali tijekom kampanje kao mogući scenarij izlaska iz pat pozicije s obzirom da to imamo, ponovili smo da jedini izlaz imamo u tome da se u Saboru sastavi većina koja će podržavati manjinsku Vladu SDP-a. To konkretno znači da će SDP, s partnerima sastaviti tu Vladu. U tu Vladu ne bi išli mi, na što pristajemo, ali ne bi išli niti desnica i na taj način bi dobili ono što smo obećali biračima - rušenje HDZ-a i da desnica ne ulazi u tu vladu", kazala je.

Objasnila je kako funkcionira manjinska vlada

Pitanje je koliko će stranaka podržati takav prijedlog obzirom da im se ipak nudi ulazak u Vladu.

"Danas sam srela dvoje sugrađana koji su me tražili da im objasnim taj koncept. Tu sam shvatila da jaku puno ljudi ne razumije taj način funkcioniranja. Jučer kad smo izašli na izbore izabrali smo zastupnike u našem parlamentu. Izabrali su one koji će kasnije biti ti koji biraju Vladu. Mi nismo jučer birali Vladu. Parlament je taj, obzirom kako se snage poslože, koji bira Vladu. Manjinska Vlada je ona u kojoj ne sjede svi oni koju ti podržavaju iz parlamenta. To je ono što mi predlažemo", rekla je Benčić.

Nikola Grmoja u Dnevniku Nove TV rekao je kako takvu inicijativu Most neće podržati.

"Nikola Grmoja mi se čini da nije, barem u ovom nastupu, rekao je li spreman ili nije činiti tu većinu. Mi smo jasno pozvali sve stranke koje su se klele četiri godine da je cilj broj jedan srušit HDZ i uništit korupcijsku hobotnicu, koji su svojim biračima to govorile da to podrže", tvrdi Benčić.

Manjine su ključne

Na prosvjedima Dosta je! ipak nisu sudjelovale sve stranke, već one od centra na lijevo.

"To nema veze s time. Mi nećemo zajedno u Vladu, mi smo to svojim biračima obećali. Ono što tražimo od svih je da barem u jednoj stvari budu isti kao mi, a to je da poštuju ono što su obećavali svojim biračima. Da ne podrže HDZ i da naprave sve sada da bi napokon srušili HDZ s vlasti. Ta računica postoji. Kada bismo uzeli sve stranke centra koje su prošle i njihove mandate kojih je pet, zajedno s SDP-ovim mandatima, s našim mandatima, s mandatima Mosta i s nacionalnim manjinama koje bi se trebale držati onog principa kojeg su se uvijek držale", izjavila je Benčić.

Benčić je manjine pozvala na principijelnost.

"Manjine su se do sada uvijek postavljale, što je bio njihov argument da idu s HDZ-om, da idu s onima koji skupe približno dovoljan broj potpisa. Samo tražim da manjinski zastupnici i ovog puta naprave ono što su napravili toliko puta do sada HDZ-u. Taj isti princip, da ne budu ti koji odlučuju hoće li većinu u parlamentu sastavljati oni koji su do sada bili opozicija ili pozicija", kazala je.

Točkasta koalicija s SDP-om donijela bi dva mandata više zbog D'Hondtove metode brojanja glasova. Mnogi sada u SDP-u upiru prstom kako je Možemo kriv za to.

"Mi smo predlagali točkastu koaliciju, a SDP nije bio sklon tome. Mi smo jasno komunicirali što smo u pregovorima tražili, SDP na to nije pristao. Mi smo tražili samo ono što su nam podatci govorili, da bi zajednički sinergijski efekt u te četiri jedinice bio bolji. Pri tome stojimo i dalje i sada se vidi da smo jako dobro izabrali te jedinice. Mi bi sigurno opet išli ovako. Naša odluka da idemo s ponudom za četiri izborne jedinice je bila dobra i to se sada vidi. Nije dobro da SDP nije pristao na to", iznijela je Benčić.

Benčić je istaknula kako nije sklona tome da Vladu sastavljaju niti Plenković niti Milanović.

"Vladu neće sastavljati nitko od njih, sastavlja ju parlament i ljudi koji sjede. Ponavljam, ljudi koji su spremni podržat obećanje koje su dali svojim biračima, a to ej da će napraviti sve da maknu HDZ. Oni koji će sada prevariti svoje birače mislim da zaslužuju nestat sa scene", zaključila je Benčić.