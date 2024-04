Božinović za Dnevnik Nove TV: "Sastavit ćemo vrlo brzo Vladu"

Tko će (prije) sastaviti Vladu, pitanje je na koje svi čekaju odgovor. U HDZ-u su od sinoć, a i danas, uvjereni da će oni biti ti.



Sastavit ćemo vrlo brzo Vladu s našim budućim partnerima, kazao je međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandara Knezović.

Koji će to biti partneri, nije želio reći, kao ni je li među njima Domovinski pokret.

S Domovinskim pokretom će se razgovarati, a nakon kontakata počinju razgovori i pregovori, bilo je sve što je htio na tu temu reći Božinović.



"Pregovori su u tijeku"

Boživoić je istaknuo da ovo sigurno nije vrijeme kada će javno voditi pregovore o sastavljanju Vlade, a potvrdio je da oni traju: ''To se radi nakon izbora. Ono u što sam siguran jest da HDZ ima najširi koalicijski potencijal i to će se pokazati vrlo brzo.''



Upitan u kojem roku će sastaviti Vladu, odvratio je: ''Vrlo brzo. Ne mogu vam sada reći hoće li to biti tri ili pet dana."



S kime će je sastaviti, pitanje je koje je ostalo bez konkretnog odgovora u ovom trenutku, naime, kako je kazao Božinović: "S našim budućim partnerima. Razgovaramo, kao što je već i rečeno, sa strankama s kojima mislimo da se može sastaviti Vladu."

"Razgovarat će se s Domovinskim pokretom"

Je li među budućim partnerima i Domovinski pokret (DP), Božinović nije želio reći. "Sigurno će se razgovarati s Domovinskim pokretom."

Je li se možda već jest razgovaralo s DP-om, pitanje je na koje je Božinović odvratio: "Sigurno neki kontakti postoje."

''Nakon kontakata počnu razgovori i pregovori'', dodao je i poručio da će više informacija biti u onom trenutku kada svi oni koji razgovaraju, a među njima su i HDZ-ovi dosadašnji partneri, dođu u fazu u kojoj će se o tome izvijestiti javnost.

DP je rekao da je njima SDSS neprihvatljiv u Vladi, no Božinović kaže: "Nećemo na taj način, niti ću ja na taj način večeras razgovarati s vama."

"Kampanja je jedno, realnosti političkog života drugo"

Scenarija da ipak bude sličnih uvjetovanja, pa i onih realnih je mnogo, ne dvoji ni Božinović, ali ističe: "Kampanja je jedno - govori se ono da bi se privuklo veći broj birača, a drugo su realnosti političkog života, realnosti sastavljanja Vlade."



Realna je i mogućnost da DP uvjetuje dobivanje nekih ministarstava, a Božinović na to kaže: "Naravno da koalicije podrazumijevaju i tako nešto."



Valja podsjetiti i da DP kaže da im je HDZ ok, ali baš i ne Andrej Plenković, no Božinović tvrdi:" Nisam ja to čuo, pogotovo ne u posljednje vrijeme, a onda kad su to govorili, to su bila neka druga vremena."

"Pao im je vodostaj"

Pet mandata manje nego na prošlim parlamentarnim izborima moglo bi biti predmetom propitivanja u HDZ-u, smatraju neki, no Božinović ističe: "Ja mislim da je HDZ napravio sjajan rezultat. Pokažite mi neku stranku u Europi koja ikad prvi put ili drugi izađe na izbore i dobije ovakvu podršku i to na ovakvoj izlaznosti birača u svojoj zemlji, a nama to uspijeva treći put."

"Dakle, sve priče i sve što se radilo u ovoj kampanji, uključujući i rijeke pravde, rekao sam drugi dan, vidjelo se da im pada taj vodostaj iz dana u dan i pao je na vodostaj koji je bio prije četiri godine - mislim na SDP. Pokazali smo na ovim izborima da smo ih u stanju pobijediti u Zagrebu", naglasio je Božinović.



No, neki spominju da se sprema obračun u HDZ-u i da bi na čelo stranke mogao biti novi šef, a jedan od onih koji je spominjao Olega Butkovića i Ivana Anušića, bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Sve što je na to imao reći Božinović, bilo je uz podsmijeh: "Ma dajte, imate neko drugo pitanje?"

