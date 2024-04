Tko je u boljoj poziciji i kakva sudbina čeka onoga tko ne sastavi Vladu?: "Neki su ogorčeni, ali drugi..."

Politički analitičar Tihomir Cipek komentirao je za Dnevnik Nove TV broj preferencijalnih glasova koje su na parlamentarnim izborima u srijedu prikupili političari. Najviše glasova dobili su Ivan Anušić, Andrej Plenković, Tomo Medved i Gordan Jandroković te Siniša Hajdaš Dončić.

"To su ugledni lideri stranke, nastupaju u izbornim jedinicama koje su im izrazito sklone, a uz to su i prvi na listama. Ja bih rekao da naši birači ne razumiju do kraja ovu prefencijalnu ideju. Oni u pravilu zaokruže stranku i odmah onog prvog na listi. Bolje bi bilo da pročitaju cijelu listu i nađu nekoga tko im je više po ukusu", smatra Tihomir Cipek.

Na pitanje kako objašnjava to da šefovi stranaka, HDZ-a i SDP-a, nisu na prvom mjestu po broju dobivenih glasova Cipek je odgovorio: "To ne znači da nisu dobri šefovi, nego time da su se nalazili u izbornim jedinicama koje su zapravo puno kompetitivnije od nekih drugih. Ako se kao Plenković natječete u prvoj izbornoj jedinici koja je sklonija lijevom centru, naravno da je teže prikupiti preferencijalne glasove, nego ako se natječete kao Aušić u izbornoj jedinici koja je izrazito sklona HDZ-u, logično je da ćete dobiti više glasova", zaključio je Cipek.

Kakva je politička sudbina onoga koji ne sastavi Vladu?

"S jedne strane imate premijera koji ide po treći mandat. Vrlo je teško osvojiti treći mandat. Vas vođenje Vlade jako iscrpljuje i onda ako se to ne uspije, Bruxelles je zapravo vrlo blizu, evo i danas je tamo i tamo se pregovara, a Zoran Milanović će biti i dalje predsjednik Republike", smatra Cipek i dodaje kako će dio birača i honorirati ovaj tip drskosti i hrabrosti koji je pokazao Milanović.

Cipek smatra da će HDZ biti prije u poziciji da sastavi Vladu.

"U pravilu uvijek ima prednost onaj koji ima više mandata. Najizgledanija je kombinacija HDZ-a i Domovinskog pokreta, to je inače dio ljudi koji su bili u HDZ-u. Neki su ogorčeni i ne bi se vratili, ali drugi imaju svoje materijalne i druge interese koji potiču da surađuju", zaključio je Cipek i dodao da su se ljudi sada u procesu pregovora ipak spremni dogovoriti, iako su u kampanji tvrdili da to neće učiniti.

