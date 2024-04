Je li moguća manjinska Vlada? "Ja bih radije da idemo ponovo na izbore", "Plenković je izgubio lidersku poziciju"

"Sada je sve na SDP-u, a i dalje nam je cilj rušenje HDZ-a", izjavila je Sandra Benčić iz Možemo! u izbornoj noći. Poručila je kako se još uvijek može dogovoriti manjinska Vlada.

"Tu Vladu ćemo onda svi mi iz Parlamenta podržavati", kazala je.

Nakon privremenih izbornih rezultata jasno je da će biti teško sastaviti Vladu, a sve se više spominje manjinska Vlada. Ona bi uključivala SDP, Most, Možemo te ostale manje stranke (IDS, Fokus, NLS).

Možemo! kaže da će podržati manjinsku Vladu kako bi se Hrvatska oslobodila korupcije.

U izbornom specijalu Nove TV o manjinskoj Vladi govorio je Boris Jokić.

"Ja u nju ne vjerujem, ali postoji opcija. Bila bi to nestabilna Vlada", rekao je Jokić.

Darko Milinović kaže kako nakon izborne noći imamo kompliciranu situaciju.

"Domovinski pokret naglasio je kako neće biti u koaliciji s SDSS-om, što može biti problem za HDZ. Također, ako se manjinski mandati razdvoje i ne bude ih osam, situacija se dodatno komplicira. Predsjednik Milanović razgovara licem u lice, a to smo zaboravili i to je vrlo bitno", kazao je Milinović u izbornom specijalu.

Smatra da bi HDZ izgubio obraz kada bi išao s Domovinskim pokretom.

Je li moguća manjinska Vlada sa zajedničkim nazivnikom - borba protiv korupcije?

Politolog Tihomir Cipek komentirao je mogućnost "antihadezeovske fronte" i manjinske vlade.

"Tu bi se radilo o velikom eksperimentu. Možemo! bi to snažno podržavao i navodno bi ta vlada mogla riješiti problem korupcije i AP-a. Takve vlade su nestabilne, pa mislim da je to projekcija želja", smatra Cipek i dodaje da HDZ ne može biti sretan rezultatima.

"Prave okolo na čošak, jer pripremaju teren za pregovaranje, a nisu baš presretni. Činjenica je da HDZ sada ima manje mandata nego na prošlim izborima", rekao je.

Jokić smatra da nitko neće moći sastaviti Vladu.

Gordan Maras misli da će to ići teško."Što se tiče manjinske Vlade SDP je u boljoj poziciji".

Milinović pak misli da je sve moguće. "Ako Most podrži manjinsku Vladu, opet dolaze u pitanje manjine".

Jokić je, kaže, predvidio ovakav scenarij. Upitao je i zašto uopće netko želi biti u manjinskoj Vladi.

Repoterka i politička komentatorica Nove TV Ivana Petrović kaže da Hrvatskoj sada ne treba nestabilna Vlada. "Ja bi radije bila za ponavljanje izbora, nego za takvu Vladu".

Maras smatra da ćemo imati manjinsku Vladu ili će HDZ ići s DP-om ili idemo ponovo na izbore.

Milinović smatra da je Plenković gubitnik. "On je u ovim izborima izgubio lidersku poziciju. Ako HDZ formira većinu to će biti zasluga Anušića. Ako HDZ ide s Domovinskim pokretom bit će zaslužan Ivan Anušić i to je bitno za reći".

Cipek kaže za kraj da su sve opcije otvorene, a da će veliku i ključnu moć imati Zoran Milanović. "Zato i nije dao ostavku".

Rezultati DIP-a objavljeni pola sata iza ponoći, na temelju 91,33 posto obrađenih biračkih mjesta, pokazuju da HDZ na parlamentarnim izborima za 11. saziv Hrvatskoga sabora osvaja 60, a koalicija Rijeke pravde predvođena SDP-om 42 mandata.

Slijedi Domovinski pokret s 14 mandata, Most s 11 mandata iza kojega je kao peti Možemo! s osvojenih 10 zastupničkih mjesta.

Tri mandata osvaja IDS, dva Nezavisna platforma Sjever međimurskog župana Matije Posavca te jedan koalicija Fokus-Republika.