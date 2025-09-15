Gotove saborske ferije, zastupnici zbrajaju dojmove: "Svi su me pitali jesam li u Kini jela pse ili mačke"

Izljubili su se i lijevi i desni. Prepričali su dogodovštine s plaže, obrisali prašinu s laptopa. Na dugotrajni aktualac nisu išli praznog trbuha.



"Prvo ću pojesti doručak, a onda ću se pripremiti za aktualac", najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Na pitanje koliko je spreman za oporbu i njihova pitanja na aktualnom satu, premijer Andrej Plenković se samo smijao i protupitao: "Koliko sam spreman?"

Kao da su školarci, nakon dva mjeseca praznika jedva su čekali vidjeti one s kojima sjede u klupi.

"Aktualac kao prvi dan škole? Mislite kao komparacija, može se i tako reći. Početak rada u Saboru nakon ljeta, škola je počela", složio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

"Kako izgleda njihov doručak? To je kao naš ručak, ono kuhano. Ujutro u osam sati. Mislim meni je to sve jestivo. Ja to i volim, i to raznorazni gulaši s povrćem, rižom ili s njihovim tim, manistrom kak se to kaže tjesteninom. Ove malo egzotičnije? E te zešće stvari, svi su me pitali jesi jela pse, mačke. Nema toga", nabrajala je dojmove Marijana Puljak koja je dio ljeta provela radno u Kini.

Kako joj je bilo vratiti se u Hrvatsku, što je ljetos radila Marija Selak Raspudić, a što raspucani Josip Dabro ili njegov kolega Ivan Šipić, pogledajte u videorpilogu Dnevnika Nove TV.