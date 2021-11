Saborska oporba u srijedu je zatražila da o ulasku u Sabor i drugim epidemiološkim mjerama odluku donosi Sabor, a ne Stožer, reagiravši na zaključke Predsjedništva parlamenta kojim će ubuduće biti potrebna covid potvrda za ulazak u tu instituciju.

SDP-ov Peđa Grbin navodi da možda neki doista imaju pravo zaraziti se, ali apsolutno nitko u ovoj zemlji nema pravo zaraziti druge.

"Podsjećam da su se vodili kazneni postupci zbog širenja zaraznih bolesti i, bio ti hrvatski zastupnik ili ne bio, ne smiješ ići okolo i zaraziti druge. To se ne smije. Sloboda ima ograničenja, a jedno od ograničenja je zdravlje i život drugih osoba, pri čemu je jasno da se radi o Zlatku Hasanbegoviću. Ne možeš biti slobodan da nekoga zaraziš i ubiješ ga, takve slobode nema", poručio je.

Grbin: Mjere su nekonzistentne

Vladine i mjere Stožera su i dalje nekonzistentne, ne znamo kako će se provoditi i kako će sljedeći tjedan funkcionirati nastava, hoće li s djecom koja budu na online nastavi moći biti roditelji, upozorio je.

Smatra da Vlada hitno mora donijeti novi paket mjera koji će i poslodavcima i radnicima osigurati mogućnost rada od kuće, pogotovo roditeljima djece u nižim razredima. Mjere su nam potrebne, i to što prije, nije vrijeme za praćenje situacije, vrijeme je za djelovanje, istaknuo je.

Bartulica: Možemo očekivati nove tužbe

Grbin je kazao da se u Klubu SDP-a samo jedna zastupnica iz zdravstvenih razloga nije mogla cijepiti, međutim, uvijek postoji mogućnost testiranja.

U ovom trenutku s ovako velikim brojem zaraženih, potreban je dio osobne odgovornosti, ali i konkretne mjere i konkretno djelovanje Vlade. Ne može se odgovornost prevaliti samo na građane, zaključuje šef SDP-a.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta istaknuo je da nisu sasvim zadovoljni zaključcima Predsjedništva te misli da je plenarna sjednica trebala raspraviti o ovim novim mjerama.

Peđa Grbin o testiranju saborskih zastupnika: "Nisam previše sklon da se sami testiraju jer kada sam čuo izjave od nekih - ne mogu im vjerovati"

Pravno gledajući, puno toga je sporno i mislim da možemo očekivati i nove tužbe, da će to trajati i ne znamo ishod. S obzirom na situaciju u kojoj se mnogi građani s pravom zabrinuti i bune se protiv ovih restriktivnih mjera i prava na rad, mudro je i opravdano da Sabor kao najviše zakonodavno tijelo preuzme inicijativu i raspravi o tome. To bi umirilo građane, a mi bismo do kraja prihvatili našu odgovornost, kazao je.

Podsjetio je i da je predsjednik Republike već ranije govorio da treba proglasiti izvanredno stanje jer svi vidimo da su suspendirana temeljna prava i slobode zbog čega Sabor treba raspravljati o tome.

COVID potvrda ili negativan test za dolazak u Sabor, a kazna za nepridržavanje mjera? "Ići ćemo korak po korak, pa ako bude bizarnih situacija..."

Bartulica ne zna koliko članova njegova Kluba nema COVID potvrdu, ali, kaže, prepustili su na savjest svakog zastupnika kako će se ponašati u sljedećem razdoblju. Ja svakako planiram dolaziti u Sabor, testirat ću se, najavio je, no, nisu mi drage ove mjere i dosta ih je nelogično i ovo ne smije proći bez ozbiljne rasprave u Saboru jer je pitanje imaju li covid potvrde uopće učinak.

"Mi smo tražili da postupanje prema zastupnicima bude isto kao i prema svim drugim građanima u smislu covid potvrda i mogućnosti sudjelovanja na sjednicama. Međutim, činjenica je da je Predsjedništvo i danas imalo problem s onim što smo upozoravali, a to je da se odlukom Stožera ne može ograničavati saborski mandat", istaknula je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

Benčić: Sabor treba odlučivati

Ona je, kao i svi zastupnici iz njezina Kluba, cijepljena. Ne vidi problem u testiranju onih koji se cijepiti ne žele, ali se slaže sa zastupnikom Domovinskog pokreta Zlatkom Hasanbegovićem da bi se ovakve ograničavajuće mjere ipak trebale donositi u Saboru dvotrećinskom većinom prema članku 17. Ustava.

"Ova odluka se trebala donijeti dvotrećinskom većinom i potpuno jednako za sve građane. Bez obzira na to što saborski zastupnici imaju drugačiji položaj i nisu zaposlenici Sabora, komunikacijski je to loše, ali i u smislu solidarnosti. Svi smo zajedno u ovome i svi zajedno moramo isplivati pa i podnijeti određene žrtve. Prvi smo to mi saborski zastupnici", poručila je.

Pljušte reakcije na njihove izjave: "Imbecilno!", "Za njih i sve ostale neznalice i sebeljube..."

Saborski mandat je ustavna kategorija i ne može se odlukama Stožera mijenjati i na neki način ograničavati, napomenula je Benčić.

Smatra da bi građani koji traže testiranje jer se ne žele cijepiti trebali djelomično participirati u troškovima za to, a ne da ide na teret proračuna institucija u kojima rade. Zastupnici, koji ionako imaju velike plaće, trebali bi plaćati sami testiranje, poručuje. Osobni izbor necijepljenja podrazumijeva i razinu odgovornosti, naglasila je.

Sačić: Stožer nije dovoljno kompetentan

Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista ocijenio je da Stožer koji odlučuje i upravlja krizom nije dovoljno kompetentan i nije dao odgovarajuća rješenja, te da donosi diskriminatorne odluke.

Smatra da se borba protiv virusa ne može se temeljiti samo na cijepljenju niti represivne mjere donositi samo na poziciji cijepljeni - necijepljeni.

"Ograničavanje prava i sloboda ne smije se dati ni u ruke Predsjedništvu Sabora ni Stožeru, u tu raspravu mora se uključiti više stručnjaka”, istaknuo je Sačić priznavši da sam nije cijepljen i da se ne želi testirati na način uzimanjem brisa iz nosa.

"Ja sam bio vojni zapovjednik, ovo je stanje krize gdje mora biti mrtvih, samo je pitanje hoće li ih biti više ili manje, a ovo vodstvo nema odgovor na to pitanje", ustvrdio je, među ostalim, Sačić.

Miletić: Stožer treba dobro razmisliti

Marin Miletić najavio je da će Klub Mosta predsjedniku Sabora uputiti zaključak da sve one mjere koje onemogućuju građanima da pristupe tijelima državne i javne vlasti raspravi Hrvatski sabor, a ne da takve odluke donose neka druga tijela.

Na Predsjedništvu sam rekao da je sada evidentno jasno da, po svim znanstvenim istraživanjima, i cijepljeni prenose virus tako da covid potvrde nemaju nikakvog smisla, kazao je.

Klub Mosta, dodaje, predložio je da se u tri tjedna testiraju svi građani, i cijepljeni i necijepljeni, kako bismo vidjeli gdje smo.

Infektolog o teškom stanju u dubrovačkoj bolnici: "Na dan umire autobus ljudi, ljudi su sebični i ne misle na druge''

Mi svoj posao i zadaću shvaćamo vrlo ozbiljno i, ako se testiramo kada idemo na utakmice ili hodočašća, onda ćemo se definitivno testirati i kada dolazimo na svoje radno mjesto i nemamo nikakvih problema s tim da sami snosimo troškove svog testiranja, istaknuo je Miletić.

Stožer treba dobro razmisliti o smislu covid potvrda budući da imamo proboj virusa upravo preko onih koji su cijepljeni tamo gdje ne bi trebalo biti, a to su zdravstvene ustanove i starački domovi, upozorio je.

Hasanbegović: Krše se temeljna ljudska prava

Zlatko Hasanbegović iz DP-a najavio je kako 'svoj posao neće odrađivati ni online jer se radi o protuzakonitoj i protuustavnoj uzurpaciji parapolitičkog tijela, koje ne može donositi odluke, a kojima se nedvojbeno ograničavaju temeljna ljudska prava'.

"Činjenica je da je riječ o kršenju i ograničavanju temeljnih ljudskih prava, ne samo zastupnicima, već značajnom broju građana. Jedini način da se prevlada ovo stanje i da izađemo iz situacije gaženja Ustava i zakona i da prestanemo biti kolektivni licemjeri je da Sabor temeljem Ustava proglasi izvanredno stanje i sve ove ograničavajuće i segregacijske odluke donese dvotrećinskom većinom", apelirao je Hasanbegović.