Bura u Saboru zbog svinja. SDSS-ovka rekla Dabri da puca po njivama, on uzvratio: "Ali ne kao vaši u selu na svadbi"

Saborski zastupnici DP-a odbacili su u utorak tvrdnje SDSS-ove Dragane Jeckov da su mjere za sprječavanje bolesti afričke svinjske kuge (ASK) u Osječko-baranjskoj županiji zakašnjele, a sustav spor i nespreman jer ga vode nestručni ljudi i ljudi bez znanja i vizije.

"Nakon 2023. godine i ASK-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji gotovo da nismo ništa naučili, mjere za sprječavanje bolesti su zakašnjele, neučinkovite, uzalud PR izjave, prijetnje specijalnim ratom, teorije zavjere", rekla je Jeckov u saborskom govoru na slobodnu temu.

Ocijenila je kako je postojeći sustav "spor, nespreman i neučinkovit jer ga vode nestručni ljudi koji olako prebacuju odgovornost sa sebe, ljudi bez znanja, bez vizije, jasne strategije o poljoprivredi, svinjogojstvu ili stočarstvu".

Kazala je i kako je rezultat takve politike najveća kriza svinjogojstva dosad, najmasovnija eutanazija svinja i uskoro najviša cijena mesa i mesnih proizvoda.

DP-ovi zastupnici žestoko su reagirali na njezine izjave, a njihova se polemika s poljoprivrednog preselila na politički teren.

Ne mogu vjerovati koliko se "izlupetaste" po pitanju ASK-a u Osječko-baranjskoj županiji i u selu Jagodnjaku, uzvratio joj je Josip Dabro, dok ju je Stipo Mlinarić pozvao da kaže koliko je neregistriranih svinja pronađeno u Jagodnjaku i je li ih imao i suprug načelnice te koliko se lijekova dovozi iz Srbije i radi na crno.

Jeckov Dabri: "Ja ne lupetam, a vi pucate po njivama"

"Ja ne lupetam, za razliku od vas koji pucate po njivama", uzvratila je Jeckov bivšem ministru.

"Iako možda pucam po njivama, ne pucam kao vaši sumještani u centru sela na svakoj svadbi", poručio joj je Dabro, a zastupnica mu odgovorila: "Naravno da ne treba pucati, no moji sumještani nisu ministri u hrvatskoj vladi."

Josip Dabro Foto: DNEVNIK.hr

"Vaši sumještani su abolirani ljudi koji su dignuli oružje na Hrvatsku", uzvratio joj je Mlinarić i poručio da bi prilike s ASK-om bile drugačije da se "ne radi kako se radilo po Jagodnjaku i ostalim selima, da su se držale registrirane svinje, da su se o njima brinuli stručni veterinari, a ne dovozili lijekovi iz Srbije".

Spomenutu raspravu Jeckov je pokrenula govoreći o ulozi i položaju žena na selu, a u prigodi Međunarodnog dana žena sa sela, 15. listopada. Žene sa sela hrabro podnose sve izazove i teškoće života na selu, a jedna od takvih je i ASK, koji je posljednjih mjeseci poharao Osječko-baranjsku županiju, a nisu ostale neokrznute ni druge, rekla je.

Miletić: "Ekstremistička ljevica želi preodgajati našu djecu"

Marin Miletić (Most) govorio je o "ratu koji se vodi za našu djecu" te ustvrdio da "ekstremistička ljevica, wokeri, napose u Zagrebu, udara na naše temelje, na obitelj i želi preuzeti ne odgoj, nego preodgoj naše djece".

Marin Miletić Foto: Dnevnik Nove TV

"Interesni centri moći, koji financiraju opskurnu ljevicu, kao što je Možemo i još neki, oni gdje god imaju vlast, nasrću na našu djecu", izjavio je zastupnik i poručio: "Nećemo vam to dopustiti."

Tvrdi i kako u Hrvatskoj, zapravo, nema prave ljevice. "Ovo što je Možemo, to nema veze sa ljevicom, to su neke elitističke skupine, polutajkunske, ekstremističke, koje indoktriniraju naše klince, no mi im to nećemo dozvoliti, borit ćemo se", poručio je zastupnik.