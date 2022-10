U utorak je i službeno pokrenuta smjena Zdravka Klanca s funkcije Zrakoplovno-tehničkog centra, ali i predložen nasljednik koji bi trebao preuzeti tu državnu tvrtku. Klancu su "prisjeli" razgovori s ruskim trgovcima vojnom opremom, o čemu je Dnevnik Nove TV prvi izvijestio.

Je li Hrvatska trebala biti jedna od ruta kojom bi se motori za vojne helikoptere ukrajinske proizvodnje prebacili u Rusiju?

Vjačeslav Boguslajev: "Spremni smo vam poslati rezervne dijelove. Razmislite, hoćete li kroz Hrvatsku ili gdje ste ono bili - u Crnoj Gori? Imali smo tamo nekog svog."



Anatolij Sitnov: "Znači, imamo Hrvatsku, Kazahstan ili Kirgistan?"



Vjačeslav Boguslajev: "Izračunat ćemo koliko možemo, a vi odlučite kako i preko koga."

Dogovori oko motora (Foto: DNEVNIK.hr)

Dio je to tajno snimljenih razgovora iz Ukrajine. Vječeslav Boguslajev, uhićeni i pritvoreni bivši vlasnik ukrajinske tvrtke Motor Sich nudi svoje usluge predstavnicima ruskih kompanija.

Tko je trebala biti "hrvatska veza" za posao i isporuku rezervnih dijelova i jesu li računali na neke od svojih starih partnera nitko službeno ne potvrđuje. Rijetki žele javno.

"Ukoliko se radilo o takvom aranžmanu, gdje bi neka osoba stavila Hrvatsku u takvu poziciju, tada će prema toj osobi biti poduzete sve mjere da se to do kraja otkrije i da se ta osoba, ukoliko je to bilo tako, i sankcionira. Može to biti i blef i trgovački trik. Sve je moguće. Bitno je samo utvrditi je li zaista bilo takvih informacija da bi netko Hrvatsku ponudio", rekao je stručnjak za sigurnost Tonći Prodan reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.

Dnevnik Nove TV doznaje: Pokrenut opoziv predsjednika Uprave ZTC-a

''Milanović se počeo nenormalno ponašati otkako je uhićen njegov prijatelj'', kazao je Plenković, a i najavio smjenu šefa ZTC-a

Za jednog od većih proizvođača motora iz Zaporožja u Hrvatskoj su čuli. Prije nekoliko godina radili su na remontu helikoptera. Drugih aranžmana nije bilo, poručili su iz MORH-a.

"Ministarstvo obrane nije imalo ugovore s ukrajinskom korporacijom Motor Sich. S navedenom tvrtkom postojali su neobvezujući okvirni sporazumi o poslovnoj suradnji (2015.-2017.). Nikada nisu konzumirani, niti su imali bilo kakve financijske učinke za MORH", poručili su iz MORH-a za Dnevnik Nove TV.

Iz velikogoričkog ZTC-a ni na jedno pitanje o razgovorima, poslovnoj suradnji i ugovorima sa spomenutom kompanijom nema odgovora.

I ne čudi. Direktor Zdravko Klanac na izlaznim je vratima. CERP, koji nadzire rad ZTC ga je smijenio. Za nasljednika predlaže umirovljenog brigadira i nekad logističara HRZ-a Ivicu Vidovića.

Klancu je presudio skandal s ruskim trgovcima vojne opreme jedne druge kompanije. Sastančili su u jeku sankcija koje to brane.

Skandal u vojsci: Ilustracija - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

Javnosti, ali i tužiteljstvu u Velikoj Gorici Klanac duguje i objašnjenje za prodaju motora Rusima prije početka rata u Ukrajini. 3 milijuna eura težak posao se istražuje! Ali zasad ne dovodi u vezu s posljednjom špijunskom aferom.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.