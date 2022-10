Sindikati javnih službi najavili su prosvjede nakon što su odbili i drugu ponudu Vlade. 8. studenoga prekinut će rad i izaći pred svoje ustanove. Za 15. studenog najavljuju veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića.

Očekuju da Vlada na idućem sastanku pregovaračkih odbora izađe s primjerenom ponudom za povećanje osnovice plaća. U tom slučaju, zaustavit će organiziranje prosvjeda.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica o tome je razgovarala sa Nadom Lovrić, predsjednicom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

"Ne trebaju sindikati sutra na pregovorima čarobnjaka. Mi trebamo možda čarobniju ponudu od one koja je na stolu. Drago nam je da se premijer Plenković uključio u pregovore. S time jasno pokazuje da mu je do javnih službenika stalo i da ozbiljno shvaća naše pregovore. Nadam se finalizaciji. To neće biti sigurno sutra gotovo, kakva god ponuda bila. Jedino da je 8,5. Onda bismo sindikati mogli reći 'svaka čast i hvala na svemu, potpisujemo odmah", istaknula je Lovrić.

Dodala je kako se tu ne radi o kompromisu predsjednika sindikata.

"Radi se o kompromisu naših članova - koliko su oni voljni pristati na nekakve kompromise. Pregovori su uvijek stvar kompromisa. Nikada nije početna pozicija jedne ili druge strane konačna pozicija. Predsjednici sindikata su postavili taj zahtjev na 8,5. Koja će biti konačna potpisana - to je ono o čemu će članovi odlučiti", kazala je Lovrić.

Sindikati izlaze na ulice: Najavljeni veliki prosvjedi diljem zemlje, najveći na glavnom zagrebačkom trgu

Jedna od organizatorica današnjeg prosvjeda: "Država je propisala biftek, a općine nam mogu isporučiti hrenovke"

Osvrnuvši se na potencijalni prosvjed, Lovrić je istaknula kako nema prijetnje.

"Nema potrebe da se mi svome poslodavcu prijetimo. Smatram to čak i neozbiljnim, neodgovornim i nepristojnim. Sindikati su morali krenuti u pripremu prosvjeda. To je nešto što je nama organizacijski zahtjevan pothvat. S jedne strane stvarno očekujemo sutra tu ponudu. Ne mislim da je to nešto nerealno, neka apstraktna moja želja ili potreba. Mislim da je svima u interesu zadovoljstvo svih zaposlenika javnih službi", kazala je Lovrić.

"Štrajk je uvijek opcija. Ne prizivajmo štrajk. On nam nikada nije dobra strana, a mi se štrajka ne bojimo. Obrazovni sindikati su pokazali kako se štrajkat može, ali kome je da štrajka", zaključila je Lovrić u Dnevniku Nove TV.

Podsjetimo, Vlada je na posljednjem pregovaračkom sastanku sindikatima ponudila rast osnovice od četiri posto od 1. listopada te dodatnih dva posto od sljedeće godine. Ponudu je odbilo svih 11 predstavnika sindikata.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.