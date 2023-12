Bogataši preko kriptovaluta i financijskih mula izvlačili novac iz Rusije, a sve je išlo preko - Hrvatske

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici u četvrtak donijela je rješenje kojim se društvu Wirex Digital iz Zagreba odbija upis u Hanfin Registar pružatelja usluga virtualne imovine, što znači da tvrtka više neće moći poslovati u Hrvatskoj.

"Društvo mora bez odgode podnijeti prijavu za brisanje djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničkih usluga novčanika iz sudskog registra pri nadležnom trgovačkom sudu", priopćili su iz Hanfe.

Osim toga, Hanfa je ranije obavila nadzor tvrtke Wirex Digital te joj u listopadu izrekla osam nadzornih mjera. U nadzoru je utvrđeno da sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma nije razmjeran veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova pa je društvu naloženo da osigura adekvatan sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Te mjere Wirex je trebao primijeniti do 12. prosinca 2023. godine, no to još nije učinilo.

Wirex Digital hrvatska je podružnica londonske kriptomjenjačnice Wirex, aplikacije za razmjenu kriptovaluta koju koristi šest milijuna klijenata diljem svijeta. No ta tvrtka našla se pod optužbama da je bogati Rusi koriste za izvlačenje novaca i izbjegavanje sankcija. Istragu je pokrenula Transparency International Russia in Exile, a detaljno su opisali kako to u stvarnosti izgleda.

Bogati Rusi kupe takozvane financijske mule, što su zapravo osobni podaci nekog Bugara, Poljaka, Čeha, Rumunja, Estonca, Španjolca ili Ukrajinca. Preko njegovih podataka naprave račun na mobilnoj aplikaciji Wirex, a onda preko nje, izvuku novac iz Rusije. Sve te transakcije prolaze kroz zagrebačku tvrtku sa samo dva zaposlena.

"Kao treći korak našeg istraživanja, pogledali smo pozadinu Wirexa i otkrili da unatoč sjedištu u Ujedinjenom Kraljevstvu, ključne usluge plaćanja usmjeravaju se kroz Hrvatsku", stoji u dokumentu Transparency Internationala.