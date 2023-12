Horor usred zabave: Igrali se s djetetom na plaži pa slučajno snimili krvavi napad nepoznate nemani u moru

Turist iz Kanade Joseph Jeff Bynens (76) 14. prosinca plivao je u moru ispred grada Ixtapa Zihuatanejo kada ga je zgrabilo nepoznato morsko stvorenje.

Iako su ga izvukli na obalu, ipak je preminuo od teških ozljeda i velikog gubitka krvi. U izvješću službi stoji kako ga je napao morski pas, no sumnja se da je ipak bila riječ o krokodilu. Životinja je napala i njegovu partnericu, no ona je uspjela doći do bolnice.

Mladi par koji se sa svojom kćerkicom bezbrižno igrao na plaži na svojoj snimci slučajno je uhvatio krvavi napad u moru, nedaleko od obale. Muškarac snima svoju suprugu i kćer kako trčkaraju u plićaku dok se iza njihovih leđa odvija krvava drama.

En TikTok se compartió un video del momento en que un turista canadiense es atacado por un tiburón en Ixtapa, Zihuatanejo. pic.twitter.com/qsK6iuhpp0 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) December 19, 2023

Marlene Luvinao iza sebe čuje zapomaganje iz daljine, okreće se i potom partneru govori da prestane snimati.

Još se istražuje koja je životnja presudila muškarcu, a sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je turistkinja iz Los Angelesa također zadobila teške ozljede od napada nepoznate morske nemani.

Još prošlog tjedna na plaži El Palmar, oko šest kilometara od mjesta na kojemu je napadnut Kanađanin, viđen je krokodil.

Mexique 🇲🇽 : un crocodile a fait irruption à la plage de La Ropa, Zihuatanejo, il mesurait 2 m environ pic.twitter.com/OZdvxGwPmO — LesNews (@LesNews) November 13, 2023

Plaže oko mjesta posljednjeg napada su zatvorene, a još nije jasno o kojoj je životinji riječ jer na tom području obitavaju oba predatora, piše Daily Mail.