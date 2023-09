Grad u koji dolaze mnogi ima i svoju mračnu, ružnu stranu: "Zgrada je odavno postala ruglo"

Izgled splitskog autobusnog kolodvora je prežalostan. PVC okviri čine konstrukciju objekta, unutra par šaltera i čekaonica veličine nevelike sobe. Sve skupa oronulo, maleno, nefunkcionalno.

Iako je to mnogima nevjerojatno, a često i nepoznato, splitski kolodvor je u privatnom vlasništvu. I taj privatni vlasnik je već ranije poručivao kako neće urediti kolodvor dok ne dobije i zemljište na kome se on nalazi. A čini se da se to do danas nije uspjelo riješiti. Osim toga i po novom GUP-u koji još nije reguliran, pa se ne zna ni što će se ovdje točno nalaziti.

"Ovo je najgore mjesto u Splitu", prokomentirao je jedan turist. Ništa bolje nije ni na obližnjem željezničkom kolodvoru, koji je državni, u nadležnosti Hrvatskih željeznica. I treći biser je u blizini, u trajektnoj luci . Nekada ponosna zgrada Dalmacijavina, sada je zastrašujući prizor.

"Na zgradi Dalmacijavina vandali su odavno porazbijali sve što su mogli, ostatak su uništili korozija i povremeni požari. Zgrada je odavno postala ruglo splitske luke", kazala je Preljvukić.

Vlasnik autobusnog kolodvora u nedjelju nije bio za razgovor. Grad poručuje da nije odgovoran za nijedan od tri objekta. Lučka uprava ima ovakav plan sa zgradom Dalmacijavina.

"Očekujemo međunarodni natječaj za par mjeseci. Mi tu vidimo sadržaje koji će koristiti našim putnicima kao što su parking, ugostiteljski sadržaji, smještajni kapaciteti i slično", naveo je Vice Mihanović,ravnatelj Lučke uprave Split.

Grad je napravio anketni arhitektonski natječaj za uređenje ovog dijela grada, ali on sam po sebi ne donosi baš ništa. Nema ni novog GUP-a pa dok Lučka uprava u Dalmacijavinu želi hotel, arhitekti iz natječaja tu vide muzej. Terasa Dalmacijavina mogla bi postati fantastično mjesto s pogledom za Splićane i goste.

Lučka uprava za sada je sama uredila obalnu liniju Istočne obale. Kao prvi pokazatelj da bi sve moglo izgledati urednije i ljepše.

