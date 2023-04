Požar hotela u Lovranu i dan kasnije bio je posao za vatrogasce, a i tema na kavama. Čeka se policijski očevid, ali i odgovor - što će biti s povijesnim zdanjem. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Planuo je u trenu i gotovo se sav urušio. Hotel star 128 godina postao je glavna tema u Lovranu.

"Suze ti idu gledati to, sve najljepše vrijeme smo prošli, jedan od boljih hotela u Lovranu. Mali hotel od tridesetak soba, jedan od ljepših kojih nema više sad je zgarište", rekao je stanovnik Lovrana Albano.

Blaženka dodaje: ''Ja se sad ježim. Dolazili su ljudi iz cijele Istre. To je bio hotel moje mladosti. Ja sam stara, ali to je bio hotel kojeg smo zapamtili.''



Ostali su samo vanjski zidovi i uspomene. A požar je namučio vatrogasce. Gori i 24 sata od početka požara, rekao je Branimir Jurčić iz Javne vatrogasne postaje Opatija. "Problem je što je to drvena konstrukcija međukatna tako da ima sitnih žarišta, a stubište je unutra urušeno, nemamo pristup s unutarnje strane, sve moramo gasiti pomoću ljestvi izvana."

Više od 20 godina je izvan funkcije. U vlasništvu je hotelske tvrtke Liburnija Rivijera hoteli. Do službenih rezultata istrage, poručuju, neće ništa komentirati.

"Jako brzo je to planulo jer je to suho, bili su neki, što ja znam tepisi, pojma nemam što je bilo, kao neko skladište je služilo, tako govore", pojašnjava Davor.

Još 2012. godine vlasnik je zatražio smjernice na prijedlog rekonstrukcije, kaže konzervator Ivo MIleusnić, ali sanacija građevine nikad nije počela.

"Ono što je najgore jest hoće li se ikada ta graditeljska baština obnoviti ili će ovdje nicati betonsko ruglo kakvome svjedočimo danas vrlo često", rekao je.

Hotel nije pojedinačno registrirano kulturno dobro. Dio je zaštićene Povijesne cjeline naselja Lovran upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pa će na teren i konzervatori.

"Konzervatorski odjel u Rijeci će izvršiti terenski očevid - pregled nosive konstrukcije te će se temeljem Izvješća o građevinskom stanju građevine moći propisati način sanacije, odnosno izdati mjere hitne zaštite", poručili su.

Najprije se požar u potpunosti mora ugasiti kako bi policija krenula sa svojim dijelom posla - otkrivanjem uzroka.

Načelnik općine o mogućnosti gradnje modernog zdanja: "To se ne može dogoditi"

"Kad sve bude sanirano i sto posto ugašeno, kreće policijski očevid, a kako sam neslužbeno doznala to bi moglo krenuti u subotu. Danas sam poslala dodatne upite vlasnicima koji su bili planovi s ovim hotelom kao i to je li on unatoč tome što je već godinama van funkcije osiguran. Te odgovore nismo dobili", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Što se dogodilo s hotelom, otkrio je načelnik općine Bojan Simonić.

"Sigurno hotel nije izgorio sam od sebe jer mora postojati neki ljudski faktor. Definitivno to što se godinama objekt koristio kao skladište lako zapaljivog otpada mu nije pomoglo. Kada je krenuo požar činilo se kao da je krenuo istovremeno na svim etažama i praktički nevjerojatno je izgledalo da se rasplamsao u nekih 15 minuta. Unatoč naporima vatrogasaca nisu ga mogli spasiti", poručio je.

Sezona je pred vratima, zgarište na ulazu u mjesto - što sad?

"Nisu mi se javili vlasnici. Da se radi o nekom drugom objektu, mi bismo mogli dati nalog da se ukloni, ali budući da se radi o zaštićenoj kulturnoj cjelini pod zaštitom konzervatora, morat ćemo se konzultirati s njima," rekao je i dodao da će se raščistiti zgarište, ali ga sigurno neće biti moguće obnoviti do dolaska turista.

Na strahove građana da će stari hotel zamijeniti neka moderna građevina, odgovorio je umirujućim tonom: "To se ne može dogoditi jer je cijeli Lovran posebnim rješenjem Ministarstva kulture zaštićen kao povjesna cjelina."

