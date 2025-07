U Galeriji Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru održana je prošlu srijedu promocija knjige umirovljenog generala Rahima Ademija "Samo istina".

Događaj je moderirao umirovljeni general Ilija Ile Vrlić, a Ademijevu knjigu su publici približili umirovljeni generali Ljubo Ćesić Rojs te Ivica Primorac.

Rojs se tijekom govora osvrnuo na ulogu pokojnog generala Petra Stipetića, a sve je zabilježeno na snimci koju je na Instagramu podijelio portal Bljesak.com.

"General Stipetić, ma nikakve on operacije nije vodio. Evo ja pozdravljam ovdje suprugu generala Ademija. Ona je ovako korpulentna. Ona bi bolje odradila to jer ne bi sjedila u UNPROFOR-ovom kontejneru i predali joj se oni. On nije izašao iz kontejnera, i onda oni kažu vodio operaciju.

Nikakve on operacije nije vodio. Niti je vođena bitka ako je Šušak po nalogu vrhovnog zapovjednika, predsjednika Tuđmana... kažu rat je završio sedmog, onda osmog je mogla Mara Stramputova iz Studenih Vrila dobiti te bitke. I tako bi se to riješilo. E zato je potrebna knjiga generala Rahima Ademija. Molim vas", poručio je Rojs.

Tko je Petar Stipetić?

Petar Stipetić bio je jedan od najvažnijih hrvatskih generala, zapovjednik i strateg u Domovinskom ratu.

Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske JNA 1959. godine, a u rujnu 1991. je na poziv prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana prešao u Hrvatsku vojsku, a odmah je raspoređen na najviše zapovijedne dužnosti.

Iste godine vodio je prvu oslobodilačku akciju HV-a u zapadnoj Slavoniji, a smatra se da je odigrao važnu ulogu u ključnoj operaciji za oslobođenje Hrvatske. Tijekom operacije Oluja zapovijedao je sektorom Sjever. Njegov ratni put obilježila je i predaja 21. kordunskog korpusa.

Stipetić je od ožujka 2000. do prosinca 2002. godine bio načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

U vojničkom sustavu proveo je gotovo pola stoljeća. Petar Stipetić umro je 14. ožujka 2018. godine od posljedica moždanog udara.