Roditelji su zbunjeni, ne znaju hoće li biti nastave i dvoje trebaju li djecu poslati u školu: Dobili smo odgovore na ta pitanja

Sindikati su za srijedu najavili štrajk u školskim ustanovama, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) poručilo je kako je dolazak učenika u školu obavezan. Ravnatelji su dužni pravodobno obavijestiti roditelje i učenike o tome, kao i na koji će način biti organizirana nastava. Ministarstvo je poručilo i kako su ravnatelji dobili zadatak da najkasnije 24 sata prije štrajka na mrežnim stranicama škole objave sve najrelevantnije informacije o organizaciji rada.

Škole su obavezne djeci osigurati prehranu te produženi boravak djece u razrednoj nastavi, kao i prijevoz za one koji ga koriste. Radnike koji sudjeluju u štrajku treba unijeti u evidenciju sustava Centralnog obračuna plaća, a iz Ministarstva je najavljeno da im vrijeme provedeno u štrajku neće biti plaćeno.

A nakon što je sindikat Preporod objavio popis škola koje će sudjelovati u štrajku, neke i u stopostotnom obujmu, mnogi roditelji pitaju se kako će funkcionirati nastava dok ima i onih koji dvoje treba li djecu poslati u školu.

Podržavate li štrajk učitelja i profesora? Podržavam

Ne podržavam

Svejedno mi je Podržavam

Ne podržavam

Svejedno mi je Ukupno glasova:

"Objavili smo popis škola u kojima je najavljen štrajk. To je naša gesta prema roditeljima i svima koji su zabrinuti, da znaju je li škola koju pohađaju njihova djeca najavila štrajk ili nije. Za organizaciju i funkcioniranje škole tijekom štrajka je nadležan ravnatelj i mi kao sindikat ne možemo sugerirati i nametati stavove o tome", kazao je za DNEVNIK.hr Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod, te dodao:

"Situacija će se razlikovati od škole do škole. Bit će onih u kojima će odaziv biti stopostotan i tu ravnatelji neće moći ništa napraviti dok će se u onim drugima, u kojima neće svi sudjelovati u štrajku, vjerojatno organizirati nastava poglavito za učenike nižih razreda. Tu vidimo da je ministarstvo otišlo korak dalje u toj njihovoj igri mrkve i batine pa prijeti da nas, koji nećemo raditi, neće ni platiti dok će onima koji će raditi umjesto nas - platiti prekovremeni rad. To je presedan i nije se nikad dogodilo što samo govori da iz ministarstva ozbiljno gledaju na ovaj štrajk."

Predsjednik Preporoda Željko Stipić Foto: Darko Tomas/Cropix

Stipić je najavio kako su spremni i na to da štrajk potraje mjesecima.

"Očekujemo da ovaj štrajk neće biti na sve tri razine jednak, a najuspješnije bi trebao proći u srednjim školama jer tu sudjeluju oba sindikata i tu će biti potpuna blokada. Drugačija je priča u osnovnim školama jer od oba sindikata jedan ne sudjeluje. I tu će se puno više popunjavati te praznine kad je riječ o nastavnicima. Ovo je štrajk upozorenja pa ćemo najaviti i naše sljedeće korake. Ići ćemo s time da naš pritisak bude svakom akcijom sve jači. Voljeli bismo da problem bude riješen odmah, ali smo isto tako spremni na to da on može potrajati mjesecima.

Ne ulazimo niti u to na koji način će škole pravdati sate onoj djeci koju će roditelji odlučiti ostaviti kod kuće. Dosad nije bilo te vrste odmazde prema roditeljima da nisu mogli opravdati sate, a sudjelujem u štrajkovima od 1994. godine. Te stvari su uređene statutom škole. Bilo je tek odmazde prema nastavnicima, 1998. famozna "pugelnica" (31-dnevni štrajk u lipnju te godine Vlada je naprasno prekinula preko noći odlučivši skratiti školsku godinu tjedan dana prije no što je to bilo planirano. Štrajkbreheri su nagrađeni većom plaćom, nazvanom "pugelnica" prema bivšem ministru prosvjete i športa Božidaru Pugelniku, nap.a.), a sada bi mogla biti "fuchsica", dakle nagrađivati će one koji će uskakati umjesto ljudi u štrajku", kazao je Stipić.

Što mislite o plaćama u obrazovnom sektoru? Preniske su

Previsoke su

Odgovarajuće su Preniske su

Previsoke su

Odgovarajuće su Ukupno glasova:

A kad je riječ o organizaciji nastave uslijed štrajka jedna stvar mnogim ravnateljima otežava posao.

"Svi mi ravnatelji sutra planiramo normalno odraditi nastavu odnosno neki oblik odgojno-obrazovnog procesa ovisno o tome s koliko ljudi ćemo raspolagati. Ono što nikako nije dobro jest to što sindikati govore kako će se neki i sutra ujutro moći izjasniti sudjeluju li u štrajku. To je neozbiljno sa svih strana, a posebice od sindikata koji upućuje ljude na to. Jer mi moramo pronaći ljude koji će biti zamjena, pa makar ta zamjena bila i ja", kazala nam je Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, te dodala:

"Poruka roditeljima je da svi učenici trebaju doći u škole, a nastava će biti organizirana prema broju učitelja koji će biti na dispoziciji. Osmaši moraju pisati nacionalni ispit iz engleskog jezika i potrudit ćemo se da to bude najbolje odrađeno. Ukoliko bude potrebno, spajat ćemo razrede. A ako baš u nekim školama baš neće biti moguće organizirati nastavu vjerujem da će ravnatelji obavijestiti roditelje te poslati djecu kući. Jer najvažnija je sigurnost djece, a nju negdje neće biti moguće osigurati uslijed premalog broja nastavnika. No, u većini slučajeva ipak će se pronaći zamjene. A ono što me brine jest koliko će dugo štrajk trajati i hoćemo li to morati naknadno odrađivati."

Antonija Mirosavljević, predsjednica udruge ravnatelja osnovnih škola - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Mnogi roditelji razmišljaju o tome da djecu ne šalju u školu zbog štrajka.

"Kao i inače, po pravilniku, roditelj može opravdati izostanak djeteta do tri dana. Nitko ne smije ulaziti u te razloge, je li riječ o tome da je dijete izostalo zbog štrajka, ili primjerice zubara, skijanja itd. Inače, mi smo već kao udruga naglašavali kako bi se taj pravilnik trebao mijenjati jer mnogi to iskorištavaju pa onda djeca izostaju, primejrice, kada imaju test znanja", zaključila je Antonija Mirosavljević.

