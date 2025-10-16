Roditelji, oprez: Povlači se omiljeni dječji poklon set, nije siguran za upotrebu

Obavijest o opozivu odnosi se na Poklon set Harry Potter – The Knight Bus "Blue Sky Harry Potter Mug & Keyring", EAN 5056563714361.
Set se povlači zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla.
Povlači se set Harry PotterFoto:
DIRH
Kako se navodi, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Blue Sky Designs Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo
Uvoznik: Colby d.o.o., Limbuš, Slovenija
Maloprodaja: ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.