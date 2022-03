Riječki profesionalni vatrogasci, njih 140, od danas su u štrajku nakon tri mjeseca neuspješnog pregovaranja.

Zbog prirode posla, riječki vatrogasci ne mogu u potpunosti prestati s radom i poručuju da građani, njihovi životi i imovina niti u jednom trenutku neće biti ugroženi.

No, jutros u sedam sati prestali su obavljati osiguranja događaja poput koncerata i utakmica te sve druge slične poslove za poslodavca – Grad Rijeku – koji ne spadaju u hitne intervencije. Tako će i ostati do ispunjenja glavnog zahtjeva, a to je povećanje osnovice plaće za 12 posto.

"Za vatrogasce bi to značilo neto povećanje plaće u iznosu od 650 do 700 kuna ovisno o mjesecu. Te naše plaće su i glavni razlog našeg nezadovoljstva. Pošto nam vatrogasac s godinu do dvije staža ima plaću 5800-5900 sa svim dodacima", rekao je Frane Žudić, zamjenik predsjednika Sindikata vatrogasaca Rijeka.

Riječkim vatrogascima, koji tvrde da imaju najmanje plaće u Hrvatskoj, čak 40 posto manje nego kolege u Zagrebu, odgovorio gradonačelnik Rijeke Marko Filipović (SDP). Kaže da su otvoreni za daljnje pregovore, ali ne mogu u potpunosti ispuniti zahtjeve vatrogasaca jer su ograničeni proračunom.

"Smatramo da je 10 posto fer i korektno u sadašnjoj situaciji. Nije nimalo izgledno hoće li proračun ostvariti sve one prihode koji su planirani. Mi smo, odnosno gradsko vijeće, smanjili prirez za jedan posto", rekao je gradonačelnik.

