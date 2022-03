U Hrvatskoj će od petka na snazi biti blaže protuepidemijske mjere,

Epidemiološka situacija omogućava daljnje popuštanje epidemioloških mjera.



Kad je riječ o vrtićima i školama, planirano je ukidanje samoizolacije za djecu predškolske dobi, osim kod obiteljskog kontakta i ukidanje rutinskog samotestiranja učenika jednom tjedno, osim u iznimkama kada je za pojedini razred konstatirano da ima pojavu pozitivnog testa.

''Najavili smo prije tjedan dana da ćemo ići u ovom smjeru. Tako smo u razogovoru s epidemiolozima i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) donijeli preporuku da se djeca u vrtiću više ne šalju u samoizolaciju ako je neko dijete u vrtiću oboljelo'', kazao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

''Mislimo da je to veliko olakšanje za roditelje i za rad u vrtićima. Ta se mjera primjenjuje od ponedjeljka'', rekao je ministar.



Objasnio je da djeca koja su sad u samoizolaciji ''mogu to odraditi do petka pa sljedeći tjedan mogu najnormalnije u vrtić, ali i da je bolje i logičnije da dijete ostane kod kuće ako je zaražen netko iz obitelji''.



''Kad govorimo o samotestiranju učenika, mjera je pokazala učinak u početnom stadiju. Danas smo u situaciji da se ta mjera može provesti na način da se više ne provodi ponedjeljkom, nego će se provoditi samo u razredima u kojima se pojavi oboljeli učenik. Ostali učenici će se testirati i ako su negativni mogu ići u školu'', rekao je Fuchs.



Kazao je da se radi o ''dobroj mjeri za učenike i mjeri kojom će se obrazovni sustav dovesti do kraja ove školske godine kako je i planirano bez većih potresa".



Plenković najavio popuštanje mjera: Kafići će raditi duže, novosti i za vrtićku i školsku djecu...

Capak za Dnevnik Nove TV o mogućem popuštanju mjera: "Razmišljamo o tome da produžimo radno vrijeme ugostiteljima"

Upitan za komentar odluke sisačkih gradskih vlasti koje su navodno zabranile osnovnim školama da u vrijeme korizme prikupljaju sredstva za humanitarnu akciju Caritasa, nego samo preko Crvenog križa, Fuchs je rekao da on o tome nema informaciju i kazao da to pitanje postave gradonačelnici Siska jer je Grad osnivač osnovnih i srednjih škola.