Unatoč najvećem rastu BDP-a u cijeloj Europskoj uniji u trećem kvartalu, reakcije na gospodarske rezultate nisu baš pune oduševljenja. S ministrom financija o rastu plaća, zdravstvenom sektoru i PDV-u na higijenske potrepštine razgovarali su voditelji Romina Knežić i Petar Pereža.

Zbog vala poskupljenja sindikati traže hitno rast plaća i mirovina, a poslodavci s druge strane i dalje pitaju gdje su reforme koje će im omogućiti da povećaju plaće.

Za Dnevnik Nove TV ministar financija Zdravko Marić govorio je o povećanju plaća u javnom sektoru, zdravstvenom sektoru, proračunu...

"Prije svega rekao bih da su ovo očekivane reakcije i poslodavaca i sindikata. Iako mislim da i jedna i druga strana, a tako i Vlada, više nego može biti zadovoljna s okolnostima koje imamo", rekao je.

"Hrvatskoj javnoj službi i administraciji treba sveobuhvatni zakon o plaćama. Što se tiče povećanja i daljnjih koraka - o tome ćemo razgovarati. Mislim da Hrvatska treba konačno krenuti onim smjerom da se jednako vrednuje rad, a ne jednako da se vrednuje pozicija", izjavio je.

Kada je u pitanju ukidanje parafiskalnih nameta, ministar kaže da to isto treba biti u fokusu. "Oporavak praktički dosežemo, sada se treba fokusirati na održivi gospodarski rast i njega možete imati sa i administrativnim i poreznim i neporeznim rasterećenjem i raznoraznim strukturnim iskoracima koji će dići tzv. potencijalni rast", objasnio je.

Ove godine je na Crni petak bilo 732 milijuna kuna vrijednosti fiskaliziranih računa. To je veće nego 2020. godine, ali ne najviše ove godine - to je bilo 13. kolovoza - 980 milijuna kuna vrijednosti fiskaliziranih računa. "Ova razina je na istoj razini kao i Crni petak 2019. godine", naveo je.

Potreban je i plan u zdravstvenom sektoru - njega treba dati ministar Vili Beroš. "Godina se primiče kraju, sve što smo dogovorili s veledrogerijama smo i ispunili. Samo po sebi se nameće zaključak da će trebati napraviti strukturnu reformu na rashodnoj strani", rekao je Marić.

Hrvatska kupila Rafale

Cijena borbenih aviona na kraju iznosit će 999 milijuna eura, rekao je Marić. "Svi koji su nudili ono što smo tražili su iskazali cijene na tadašnji dan - govorimo o siječnju 2020. godine. Razumljivo je da određeni materijali, radna snaga i sve skupa vezano uz to, tada iskazano u fiksnom iznosu, ali tijekom vremena od početka pa do kraja isporuke do kada je moguće da se ugradi odredba i klauzula o mogućoj indeksaciji ako dođe do korekcije cijena materijala i ljudske snage. To je samo jedan dio...", naveo je ministar.

Predsjednik Milanović i ministar Banožić još uvijek su u svađi. "Ja sam uvijek za jasnu, transparentnu, nedvosmislenu komunikaciju i isključivo argumentima", poručio je.

Marić o inflaciji i rastu kamatnih stopa: "Najave postoje da bi trebale ići gore"

Zdravko Marić pozitivan na koronavirus, ministri će se docijepiti booster dozom

PDV na higijenske potrepštine

Pokrenuta je peticija za niži PDV na higijenske uloške. "Puno prije nego li se to u Saboru odvijalo, ta je inicijativa došla do mene. Ja sam imao i nekoliko sastanaka. Ne govorimo samo o cijeni, PDV-u higijenskih potrepština za žene, djevojke i djevojčice, nego govorimo i o široj situaciji. PDV može biti jedna od mogućnosti. Prijedlog, ne ovaj oporbe jer se odnosi samo na PDV, onaj koji je meni došao jest da u razgovoru i dogovoru s trgovcima, ako bi se taj novac iskoristio i za primjerice edukacije - da se djevojčicama i dečkima poveća obrazovanje po tom pitanju ili da se jednostavno gleda u sferu socijalne i obrazovne politike - da se iz proračuna dotira za one koji su u potrebi da im se opskrbe higijenske potrepštine. To je inicijativa o kojoj mi već dulje vremena razgovaramo. Nije sve samo i uvijek rješenje u porezima", zaključio je.

