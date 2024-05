Jedina cesta prema brdu nad Dubrovnikom proširena je, ali tek djelomično: "Treba dobiti suglasnost ljudi, grad radi na tome"

Više od desteljeća stanovnici Bosanke čekaju pristojnu cestu do svog naselja. Konačno su dočekali dio, novih 640 metara.

"Odlična je cesta, bolja nego je bila...", zadovoljan je stanovnik Bosanke Tonći.

"Nešto je lakše, ali nije to još kako treba...", malo je oprezniji Consuelo.

"Nešto se pokrenulo, pa vidjet ćemo dalje što će bit", smatra Mirjana.

"Pa ne vidim da je nešto puno bolje, možda 40 posto", ocijenio je Denis dok je Petar ipak zadovoljniji. "Odlično, dosta je lakše", smatra.

U Dnevniku Nove TV više se puta izvještavalo o obećanjima i planovima oko ove ceste, koja ni sada nije dovršena i koja je dokaz kako izgledaju neriješni imovinskopravni odnosi u praksi.

Na 640 metara novouređene ceste na nekim djelovima jednostavno nije došlo do proširenja upravo zbog spomenutih imovinskopravnih osoba. No iz grada uvjeravaju da će to riješiti do kraja godine te proširiti cestu.