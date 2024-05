Dronovi, čamci, amfibije... sve je spremno za bitku protiv komaraca: "Zasad je super, inače nije podnošljivo"

Početkom svibnja, proteklih godina, itekako su već počeli neugodno zujati. No ove godine, za sada, nema niti jednog komarca pa Slavonci uživaju u šetnjama, rekreaciji, vožnji biciklom.

"Baš ono, budu puna usta komaraca. Sad ništa, zato sam i ovako veseo, sretan", iskreno će Osječanin Luka.

"Za sada je super. Inače ovdje nije podnošljivo", kaže Saša iz Osijeka.

No, bez zavaravanja, za to je zaslužna priroda, a ne čovjek. Potvrđuje to i struka - Slavonija je za sada bez komaraca zbog temperatura i vodostaja rijeka.

"Kad su komarci u pitanju, nema velikih nit filozofija, nit znanosti. Ako ima puno padalina, puno oborina, ako je vodostaj Drave visok, vodostaj Dunava visok, onda će bit komaraca", objasnio je Branimir Hackenberger sa Fakulteta za biologiju.

Ipak i već sad se može utjecati na moguću pojavu komaraca. I to larvicidnim tretmanom, odnosno, spriječavanjem razvoja komaraca u najranijem stadiju. Proteklih godina to je zakazalo.

"Apsolutno je sve poduzeto na vrijeme. Sve u skladu s preporukama struke. Evo do ovoga trenutka odrađena su tri larvicidna tretmana na temelju preporuke nastavnog zavoda za javno zdravstvo", rekao je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.

Nikad više novca nije bilo izdvojeno za borbu protiv komaraca, čak oko 2 milijuna eura.

"Od ove godine idemo u ozbiljniju borbu larvicidno protiv komaraca i s pomoću dronova. Dakle uz avione, cestovna vozila, čamce i amfibije, značajno ćemo koristiti i dronove ove godine, što vjerujem da će doprinijeti još većoj učinkovitosti", dodao je Vulin.

Istina, neugodni su, bodu, piju krv. No Slavoncima uistinu već pomalo na živce ide pretjerani dim koji se diže oko komaraca. Nisu to baš zmajevi koji piju krv, leteće nemani koje haraju močvarom od kojih se bježi glavom bez obzira. Takva reklama nikome ne donosi koristi.

