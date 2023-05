Britanska kraljevska obitelj službeno je odabrala Osijek kao jedan od svjetskih gradova koji će organizirati proslavu krunidbe kralja Charlesa III. Jer on je još kao princ posjetio Osijek i oduševio se gradom, pa je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić provjerio - koja je to neraskidiva veza između britanske krune i grada na Dravi.

Britanske, ali i baranjske gajde u srcu Slavonije. Tko je bolji, teško je odvagati, ali kada je riječ o vremenu - londonska kiša ne može se mjeriti sa sunčanim Osijekom. Ipak, kako bi krunidba kralja Charlesa i u Osijeku imala britanski ugođaj, Slavonci su služili njihovu tri stotine godina staru tradiciju.

Pripremili su tradicionalni britanski čaj od šumskog voća, primjerice.

A šukundjed kralja Charlesa rođen je i kršten upravo u Osijeku, gdje su, 2016. godine, današnji kralj i kraljica ostali očarani ljepotama, ali i ljudima u Slavoniji.

"Kralj i kraljica bili bi oduševljeni da su na ovoj svečanosti. Njihov posjet Osijeku bio je uistinu poseban", kazao je veleposlanik Ujedinjene Kraljevine u Hrvatskoj Simon Thomas.

Ilonka Sombothelj iz Osijeka bila je prisutna kada je sadašnji kraj posjetio Osijek Rukovala sam se s njim. Ja sam samo rekla: 'Welcome to Croatia', a on je rekao da se čudi da Hrvati tako dobro govore engleski."

Zlatko Haramusek iz Osijeka, kaže, slučajno je obukao znakovitu majicu: "Birao sam koju ću majicu obući pa su mi na pamet pali Beatlesi."

Dok će Beatlesi zapjevati "Djevojko, možeš voziti moj automobil", Kralj Charles bi mogao opjevati tramvaj. Jer nitko se iz kraljevske obitelji, nikada nigdje nije vozio u javnom prijevozu - osim samog kralja 2016. u Osijeku. Vozačica tog tramvaja govori, imao je i kartu.

Vozačica Verica Bosanac na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Tina Kovačića gdje putuju i idu li premaTrafalgar Squareu odgovorila je: "U našu lijepu Tvrđu.

A tamo je organizirano praćenje krunidbe uživo. Među Osječanima i oni koji su silom prilika morali zamijeniti Hrvatsku upravo za Englesku. Ali vratili su se, jer kažu - ovdje se vrijeme popravlja.

"To je jedan od razloga zašto smo se vratili u Osijek. Sunce", nasmijala se Ana Werkmann Horvat i nastavila: "Jednom sam se šetala kraj Temze u Oxfordu i onako… osjetim taj miris mulja. I odjednom me uhvati ta nekakva nostalgija. Ah, Drava."

A došli su i prijatelji s otoka, i nije im dugo trebalo naviknuti se, da se u Slavoniji, krunidba kralja ne prati samo uz čaj i kolačiće.

"Do sada nam je fantastično. Puno smo hrane kušali koju prije nismo imali priliku kušati", kazali su Evan i Mark, a kušali su ćevape.

Uz dobru hranu ide i dobro vino. A po želji kralja, i danas u London, vino je stiglo iz našeg Iloka.

