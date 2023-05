Milijuni ljudi diljem Ujedinjenog Kraljevstva i svijeta prate krunidbu kralja Charlesa III., stoljetnu ceremoniju isprepletenu vjerom, simbolikom i raskoši.

Velika Britanija samo će danas zaraditi milijardu i 300 milijuna funti

Samo u Hyde Parku događaj će pratiti 100.000 ljudi

Princa Harryja ćemo vidjeti, ali ga nećemo čuti

Predsjednik Hrvatske u London nije otišao jer se pokvario državni zrakoplov

Tijek događaja pratite u nastavku:

11:05 Kralj Charles napustio palaču St James i krenuo na krunidbu.

11:05 Na krunidbu već je došla Jill Biden, prva dama SAD-a koja sjedi pokraj Olene Zelenske, prve dame Ukrajine što je više nego eksplicitna poruka. Marija Grbeša tvrdi da je i to poruka o tome kakav će Charles monarh biti. "Kraljevska obitelj trebala bi biti apolitična, ali ovo jest politička poruka", rekla je.

10:55 Čelnik vodećeg britanskog republikanskog pokreta uhićen na mirnom krunidbenom prosvjedu. Graham Smith je skupljao piće i plakate za prosvjednike na Trafalgar Squareu kada ga je privela policija. Policija je ranije ovog tjedna objavila na Twitteru da će imati "nisku toleranciju" prema onima koji žele "potkopati" dan.

10:43 "Vojska je sigurnost, ali ona je dobrim dijelom i dio parade, ceremonije", poručila je Marijana Grbeša. Vezano za važnost ceremonije pojasnila je: "Kraljevska obitelj i pop kultura tema su o kojoj postoje cijeli kolegiji na sveučilištima. O kraljici su napisani brojni scenariji, snimljeni filmovi, napisane pjesme." Hoće li Charles biti jednako zanimljiv, tek treba vidjeti.

10:35 Britanski kralj Charles III. i kraljica Camilla su noć prije subotnje krunidbe proveli zajedno večerajući u kraljevskoj rezidenciji Clarence House umjesto u sjedištu monarhije Buckinghamskoj palači dok su se pripremali za značajan zadatak koji je pred njima.

Milanović nije stigao zbog kvara na državnom zrakoplovu

10:23 Predsjednik Zoran Milanović i prva dama Sanja Musić Milanović nisu stigli u London jer se pokvario službeni avion. Umjesto njega došao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. "Već je sve bilo pripremljeno za predsjednika, a taj protokol je dosta strog. Mislim da je mogao putovati komercijalnom linijom", rekla je reporterka Nove TV Ivana Petrović.

10:18 Marina Bešić Đukarić otišla je na središnju svečanost koju organizira britansko veleposlanstvo u Hrvatskoj u osječkoj Tvrđi. "Ne može se svaki grad pohvaliti da je ugostio kralja i da ga se taj grad tako dojmio. Uostalom, tu mu se rodio šukundjed. To je dobra turistička priča."

10:03 Kada se netko iz kraljevske obitelji pojavi u nekom komadu odjeće, to znači da će on odmah biti rasprodan. Naziva se to i kraljevski efekt, a u posljednje vrijeme i Kate efekt. Neformalni utjecaj na povećanje prodaje iznosi oko 200 milijuna funti. Navodno je zbog toga kraljica Elizabeta savjetovala princezi Kate da se povremeno pojavi u odjeći koja je dostupna i običnim građanima.

9:55 Unatoč tome što su mnogi najavljivali bojkot zvijezda, na krunidbu su stigli mnogi slavni. Među njima su Nick Cave, Lionel Richie i mnogi drugi.

9:40 Ivana Petrović javila se iz Londona: "Spektakl počinje u 11 sati, a u 12 sati kralj će biti okrunjen. Propisanom rutom vozit će se kočijom iz 2012. koja je napravljena za Elizabetinu dijamantnu obljetnicu. Kada se krunila Elizabeta, tom je događaju prisustvovalo 8000 ljudi, elita britanskog društva. Sada će situacija biti drugačija. Sudjelovat će i, kako ga zovu, sabor milijuna - predstavnici javnoga života. To su ljudi iz elite: akademske zajednice, javnoga života. Također, za vrijeme krunidbe Elizabete bili su prisutni samo predstavnici anglikanske crkve, a sada će biti prisutni predstavnici svih religijskih zajednica. Time se kralj Charles trudi poslati dobru poruku."

9:30 Neki članovi plemstva nisu dobili pozivnicu, pa su se osjetili uvrijeđeno. Monarh ima pravo pozvati i ljude koji su mu simpatični, međutim mnogi su ih počeli odbijati. "Kraljevska obitelj više treba zvijezde nego što zvijezde iz svijeta showbizza trebaju njih", rekla je Ivana Nanut.

Princ Harry: "Ćut ćemo ga, ali ga nećemo vidjeti"

9:26 Najveće pitanje je što će biti s princem Harryjem i Meghan Markle. "Vidjet ćemo ga, ali ga nećemo čuti. Njegova sudbina ovisi o novom kralju, tj. njegovu ocu", objasnila je u emisiji uživo Ivana Nanut.

9:14 O čemu god da se radi - kraljevskom vjenčanju, sprovodu ili krunidbi, Britanci znaju kako to pretvoriti u događaj za vlastitu promociju. Samo bi danas zahvaljujući ovom događaju trebali zaraditi nevjerojatnih milijardu i 300 milijuna funti.

9:08 Reporter Nove TV Dino Goleš javio se iz Hyde Parka, u kojem će 100.000 ljudi gledati krunidbu.

"Vrhunac se dogodio jutros. Na naslovnicama novina nema ničega osim kralja Charlesa, njegove krune i stolice."

8:30 Krunidba Charlesa III. održat će se u Westminsterskoj opatiji u subotu. Karlo III. bit će četrdeseti monarh koji se kruni u toj crkvi od 1066. godine.

Dan pun raskoši i forme uključivat će običaje starije od tisuću godina.

Procesija kreće od Buckinghamske palače u 10:20 po lokalnom vremenu (11:20 po srednjoeuropskom), prolazi širokom ulicom The Mall, Trafalgarskim trgom i potom se kreće Whitehallom do parlamenta i zapadnih vrata Westminsterske opatije.

Suprotno dosadašnjoj tradiciji, Charles III. i kraljica supruga Camilla vozit će se u kočiji izrađenoj 2012. za dijamantni jubilej kraljice Elizabete, opremljenoj hidrauličnim amortizerima, umjesto u starijoj i neudobnijoj Zlatnoj državnoj kočiji.

Očekuje se da će povorka stići pred opatiju nedugo prije 11 sati po mjesnom vremenu. Kralj će najvjerojatnije nositi vojnu uniformu umjesto tradicionalnih hlača do koljena i svilenih čarapa kakve su tom prigodom nosili njegovi prethodnici, piše BBC.

Na krunidbenoj svečanosti će se izvoditi glazba koju je osobno odabrao Karlo III. Dvanaest skladbi skladano je posebno za tu priliku, uključujući jednu slavnog skladatelja Andrewa Lloyda Webera, a u opatiji će se svirati i grčka pravoslavna glazba u čast kraljevog oca, princa Phillipa, sina grčkog princa.

Među paževima u Westminsterskoj opatiji bit će Charlesov unuk princ George, uz Camilline unuke. Ujedinjeno Kraljevstvo je jedina europska zemlja koja se tijekom krunidbi i dalje koristi regalijama – simbolima kraljevske časti poput krune i žezla.

Pojedini objekti simboliziraju različite aspekte vladavine i odgovornosti monarha. Karlu će se tijekom ceremonije, između ostalog, uručiti kraljevska jabuka i dva žezla, s križem i golubicom.

Nikad viđene snimke kralja Charlesa pokazale trenutak kad je nasmijao novinare do suza!

8:00 Po prvi puta će u opatiju biti pozvani i pripadnici javnosti koji će iskazati vjernost kralju. Organizatori su taj dio nazvali "zborom milijuna". U još jednom odmaku od tradicije, na ceremoniji će važnu ulogu igrati i ženske pripadnice klera i predstavnici drugih religija.

Kralj Karlo bit će predstavljen "narodu" u sklopu tradicije koja datira iz doba Anglosaksonaca. Stajat će pored 700 godina stare krunidbene stolice i okrenuti se prema četiri strane opatije te će biti proglašen "neupitnim kraljem". Potom će se od prisutnih tražiti da iskažu svoju vjernost i poštovanje.

Okupljeni će uzviknuti "Bože čuvaj kralja", a između svakog uzvika će se oglasiti puhački instrumenti.

Za krunidbeno se prijestolje, poznato i kao Eduardovo, vjeruje da je najstariji komad namještaja u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je zadržao izvornu namjenu. Na njemu je okrunjeno 26 monarha.

U prijestolje je ugrađen takozvani Kamen sudbine, koji je odnesen u London nakon Eduardove invazije na Škotsku 1296. Taj kamen, drevni simbol škotske monarhije, vraćen je u Edinburgh 1996., no sad je ponovo privremeno u Londonu kako bi se koristio u ceremoniji.

Nadbiskup od Canterburyja će nakon "narodnog" priznanja voditi krunidbenu prisegu. Od kralja će tražiti potvrdu da će tijekom vladavine poštivati zakon i Englesku ckrvu. Kralj će staviti ruku na Evanđelje i to obećati.

Karlo će potom prisegnuti i da je "vjerni protestant".

Pomazanje zaklonjeno od pogleda

07:55 Potom će skinuti svečanu odoru i samo u košulji sjediti u krunidbenom prijestolju gdje će biti pomazan, čime će biti naglašen duhovni status suverena koji je i čelnik Engleske crkve.

Nadbiskup će posebno ulje iz zlatne ampule u obliku orla izliti na krunidbenu žličicu prije no što će pomazati kralja crtajući križ na njegovoj glavi, prsima i rukama.

Ampula je izrađena za krunidbu kralja Karla II. u 17. stoljeću, ali joj oblik odgovara ranijoj verziji iz legende u kojoj se Djevica Marija ukazala svetom Tomi Becketu u 12. stoljeću, dajući mu zlatnog orla iz kojeg će se pomazivati budući engleski kraljevi.

Krunidbena žličica puno je starija te jer je preživjela namjeru Olivera Cromwella da uništi sve regalije.

Ulje je proizvedeno od maslina ubranih na Maslinskoj gori u Jeruzalemu te je posvećeno na posebnoj ceremoniji u bazilici Svetog groba.

Prije pomazanja oko kraljeve stolice postavit će se zaslon kako bi ga se sakrilo od pogleda, u trenutku koji se smatra najsvetijim dijelom ceremonije.

Procurili detalji bizarne tradicije koju Charles mora proći na krunidbi, to je prva stvar koja ga čeka na povijesni dan!

Cromwell rastalio krunu

Karla će okruniti krunom svetog Eduarda i doslovno će je imati na glavi samo tada jer se ne koristi u nijednoj drugoj prilici. Kruna je nazvana po puno ranijoj verziji, izrađenoj za anglosaksonskog kralja i sveca Eduarda Ispovjednika. Ta kruna koristila se na krunidbama od 1220. sve dok je Cromwell nije rastalio.

Nova kruna izrađena je za Karla II. koji je htio da bude slična onoj Eduardovoj, ali grandioznija. Karlo III. bit će tek sedmi monarh koji će je nositi nakon Karla II., Jakova II., Vilima III., Đure V., Đure VI. i Elizabete II. koja ju je posljednja nosila na svojoj krunidbi 1953. godine.

Nakon što nadbiskup okruni kralja zvona opatije zvonit će dvije minute, svirat će puhački instrumenti, a diljem Kraljevstva ispaljivat će se počasni plotuni.

Na kraju ceremonije kralj će sjesti na prijestolje. Tamo bi ga čak mogli podići nadbiskup, biskupi i drugi predstavnici kraljevine. Tradicionalno bi pred kralja tada pripadnici plemstva i kraljevske obitelji trebali kleknuti, odati mu počast i poljubiti desnu ruku. No za Karla III. to će učiniti samo njegov sin, princ William.

Nadbiskup će po prvi puta u povijesti krunidaba pozvati ljude u opatiji, kao i one koji prate ceremoniju kod kuće, da se zakunu na vjernost kralju.

Organizatori su taj dio prozvali "novim i značajnim trenutkom u tradiciji krunidbe", piše BBC.

Slavni glumac otkrio što je to presudilo da ne dobije poziv na krunidbu kralja Charlesa: "To nije u mojoj prirodi"

Kruna i za Camillu

Nakon Karla, okrunjena će biti i kraljica supruga Camilla, iako ona neće morati položiti prisegu. Za nju je pripremljena kruna kraljice Marije - izvorno izrađena za krunidbu supruge Đure V.

U završnom dijelu ceremonije kralj i kraljica će se pričestiti, što je glavni dio bogoslužja kršćanske crkve.

Sići će sa svojih prijestolja i ući u kapelu svetog Eduarda, smještenu iza glavnog oltara. Tamo će Karlo skinuti Eduardovu i staviti Imperijalnu državnu krunu, koja se, na primjer, nosi i na otvorenju godišnjeg zasjedanja parlamenta.

Potom će se pridružiti povorci u izlazu iz opatije, popraćenu nacionalnom himnom. Okrunjeni par zatim će se istom rutom vratiti u Buckinghamsku palaču, ovaj puta u 260 godina staroj Zlatnoj kočiji, korištenoj u svakoj krunidbi od Vilima IV.

Mediji pišu kako će se u kočiji iza Karla i Camille s roditeljima voziti djeca princa Williama, George, Louis i Charlotte.

U osiguranju događaja sudjelovat će više od četiri tisuće pripadnika britanske vojske. Ministarstvo obrane nazvalo je to najvećom vojnom ceremonijalnom operacijom ove generacije.

Buckinghamska palača potvrdila je da će Karlo i Camilla nastaviti tradiciju mahanja okupljenima s balkona, što je običaj od krunidbe Eduarda VII. 1902. godine.