Prijedlog ovogodišnjeg rebalansa bit će glavna tema redovite sjednice Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Vlada kreće u prvi ovogodišnji rebalans proračuna, a detalje će predstaviti na redovitoj sjednici Vlade četvrtkom.



Tri su glavna razloga rebalansa: dugovi u zdravstvu, posljedice rata u Ukrajini, uključujući zbrinjavanje izbjeglica te povećanje izdataka za plaće zbog dogovora sa sindikatima, objasnio je ranije potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.



"Što se tiče preraspodjele, u ovim smo okolnostima dosad uspjeli pokriti sve zahtjeve. Stoga smo procijenili da je dobro da sada idemo u rebalans", početkom tjedna je najavio premijer Andrej Plenković.



No, osim povećanih rashoda proračuna, izmjene će obuhvatiti i prihodovnu stranu s obzirom na to da će veća inflacija od predviđene osigurati dodatne prihode od PDV-a i trošarina, a Marić je kazao da su solidni i prihodi od doprinosa.



Zdravko Marić, Andrej Plenković (Foto: Patrik Macek/PIXSELL)



Zahvaljujući većim prihodima, proračunski deficit bi rebalansom trebao porasti tek neznatno u odnosu na originalni proračun, usvojen lani krajem godine, odnosno s 2,6 na 2,9 posto BDP-a.



Podsjetimo, ovogodišnji državni proračun predviđa prihode u visini od 164,5 milijarde kuna, rashode od gotovo 173,8 milijardi te proračunski manjak iznad devet milijardi ili 2,6 posto BDP-a.



Na dnevnom redu sjednice Vlade, između ostalog, bit će i Nacrt prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela te Prijedlog odluke o donošenju dugo čekanog Nacionalnog i Akcijskog plana za prava djece u Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026.