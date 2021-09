Novcem za oporavak neće se smjeti pokrivati proračunske rupe i minusi.

Trenutačno najveći minus stvara zdravstvo. Svaki dan neprovođenja reformi je dodatnih 10 milijuna kuna minusa i tako 300 milijuna na mjesec.

A reforme se čekaju mjesecima, odnosno godinama. Ono što je šokantno, iako smo do sada milijardama sanirali zdravstvo, jest da resorni ministar Vili Beroš ništa vidljivo ne poduzima po tom pitanju, ali ministar financija Zdravko Marić sad kad je voda opet došla do grla, otvoreno nije nimalo optimističan da neće morati i dalje krpati rupe nesposobnosti svog kolege Beroša.

"To je više od 7,5, oko 7,5 milijardi kuna, do sada, ove godine, iz državnog proračuna", kazao je Marić u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage.

Na pitanje novinara o tome da tu to ne mora stati, Marić odgovara: "I to, da kao u reklami, i to nije sve, najvjerojatnije".

Onih 2,9 iz travnja je sad 3,4, a je li moguće da će do kraja godine još narasti? "Moguće je", navodi Marić.

Na pitanje misli li da će do kraja mandata ugledati reformu zdravstva, onako iskreno, do kraja mandata, odgovorio je: "Do kraja mandata, da. Mislim da - da".

