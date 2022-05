Obećano - ispunjeno, tako se može nazvati europski plan oporavka koji se odnosi na Hrvatsku. Prvih 700 milijuna od 6 milijardi i 300 milijuna eura putuje prema Zagrebu. Hrvatska je zemlja koja je s obzirom na broj stanovnika dobila najviše novca, no dobiveno se mora potrošiti do 2026. Ako smo u čemu majstori, to je da i poklonjeni novac ne znamo utrošiti.

Na što će se konkretno trošiti silne milijarde kuna, reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago doznao je od premijerova savjetnika za gospodarstvo Zvonimira Savića.

Kazao je da su neki projekti već započeli, a najočitiji su primjeri iz vodoopskrbe i odvodnje. "I Zagreb je tu uključen, Dubrovnik, Ston, Petrinja...", naveo je Savić.

Projekt Pelješki most doveden je u pitanje zbog problema javne nabave, no Savić ne očekuje da će s budućim projektima biti tih problema jer, kaže, "svjesni su rokova, projekti su spremni, a dokumentacija gotova - jer je to bio prioritet".

Plenković se pohvalio da je razgovarao s von der Leyen: "Hrvatskoj uskoro stiže 700 milijuna eura, to je tek prva uplata..."

A što se tiče problema rasta cijene građevinskog materijala, Savić kaže da postoji taj rizik, ali da o njemu moraju razmišljati naručitelji.

Zvonimir Savić, savjetnik premijera za gospodarstvo, i Mislav Bago (Foto: DNEVNIK.hr)

Hrvatska je morala ispuniti određene uvjete kako bi dobila novac iz plana za oporavak i otpornost. Uvjet za isplatu druge tranše u srpnju Hrvatska mora do lipnja izgraditi 226 kilometara vodoopskrbe.

VIDEO Taksist se u Dubrovniku obrušio na premijera Plenkovića i ministra Butkovića: "Mi smo prosjaci Europske unije"

Sav novac Hrvatska mora utrošiti do 2026., Bagu je zanimalo što će biti, to jest, tko će snositi troškove ako neki infrastrukturni objekt bude pred završetkom, ali ne i gotov. Savić kaže da nema prostora za takvu mogućnost.

"Sve mora biti gotovo", rekao je.

Za kraj je komentirao i radove na Trgu Pravde, kaže da će to biti u roku i da su već angažirani projektanti te se očekuje raspisivanje natječaja. Taj projekt vrijedit će pola milijadre kuna.

Cijeli razgovor reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage i premijerovog savjetnika Zorana Savića pogledajte u videu koji je u prilogu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr