Nova uhićenja zbog ratnog zločina u Vukovaru. Uhićena su dvojica muškaraca za koje se sumnja da su počinili ratne zločine, i još trojica za koje se sumnja da imaju informacije. Privedeni su na obavijesne razgovore. Kriminalistička Istraživanja provodi radna skupina za ratni zločin. Za žrtve je to nova nada da će se istina napokon doznati.

Mirko je zarobljen ratne 91. u Vukovaru.

"Imao je 21 godinu kada su nas uhvatili zajedno i odveli Geosov dom, znači neke podrume, tu smo sami sebi kopali rupu da nas pobiju međutim nisu tada nego su nas vratili na velepromet, opet u jedan podrum pa na velepromet", kaže Mato Golubović, otac kojem je sin Mirko netragom nestao.

Dvadeset i sedam godina poslije, nova nada za obitelj. Uhićena je osoba koju pamte iz zloglasnog podruma.

"On nas je iz svog podruma istjerao u neki drugi podrum odakle nam na velepromet, znači da on zna gdje smo bili, tko je koga gdje odvodio, što se sve dešavalo, on to sve zna, samo da li će htjeti reći ili ne...", komentira Golubović.

S područja Vukovara uhićena su dva muškarca, a tri su osobe privedene na obavijesne razgovore. A ta uhićenja stižu nepuna dva mjeseca nakon vukovarskog prosvjeda. Jedan od uhićenih radio je u Gradskoj upravi, drugi u Zajedničkom vijeću općina. Iz srpske zajednice poručuju - zločinci moraju odgovarati, no uhićenja ih zabrinjavaju.

"Nisu bežali, nisu se sakrivali, ono što nas dodatno zabrinjava je činjenica da ima preko 1.500 optužnica za ratne zločine u RH, mi smatramo da je to zaista neprimjeren i prevelik broj", rekao je Dušan Jeckov, predsjednik županijskog SDSS-a.

U Vukovaru je poginulo između 2900 i 3600 ljudi. Za njih tristotinjak još se traga.

Što na najnovija uhićenja kažu Vukovarci?

Prvi dojmovi Vukovaraca su suzdržani te se stječe dojam da su građani pomalo i skeptični prema tim uhićenjima. Proteklih su godina puno puta ukazivali i prstima upirali u neke pojedince, od kojih su neki sada i završili na ispitivanju.

Danijel Rehak, predsjednik Društva logoraša srpskih koncentracijskih logora rekao je da je dočekao ovu odluku o uhićenjima sa zadovoljstvom jer to znači da su se institucije pokrenule i da će se možda saznati što se dogodilo 1991. te da oni koji su krivi za zločine odgovaraju.

"Što se tiče istine, one već postoje, one postoje u iskazima koje smo mi dostavili. Sad je samo na institucijama da odrade svoj dio posla. To je učinjeno sa zadrškom jer je dio ljudi koji su dali iskaze već umrli, 27 godina nakon rata", rekao je Rehak.

Na pitanje zašto je trebalo čekati 27 godina kada su mnogi upozoravali godinama upravo na ljude koji su danas uhićeni, Rehak odgovara kako se već 20 godina govori isto, kako su pokrenute i kaznene prijave te da je ovo prvi puta da su se institucije pokrenule.

"Je li to samo trn u oku, pa kad ga izvade više neće o tome voditi računa, mi bi voljeli da se ipak odradi taj dio posla koji je trebao biti odrađen još davno prije", zaključuje Rehak.

Od 1991. do danas je pokrenuto oko 400 kaznenih postupaka, a osuđeno je 109.

