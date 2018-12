Policija provodi izvide nakon prijave za seksualno nasilje protiv crkvenog velikodostojnika s Kaptola. Predavač na zagrebačkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu Marin Sovar odlučio je javno istupiti, tvrdi da ga je ugledni svećenik i profesor napastovao. Pokušaj silovanja prijavio je nakon godina šutnje.

Godinama nakon traumatičnog iskustva, Marin ne može suzbiti emocije. Kao 28-godišnjaka koji se želio zarediti, tvrdi Marin, seksualno ga je napastovao svećenik s Kaptola, profesor teologije.



"Ja se pitam svaki put, nakon 13 godina, ako ja nakon 13 godina plačem zbog toga, pa kako ljudi ne kuže koje je to zlo? Pritisnuo me uza sebe, rekao mi je da neće nikad zaboravit te oči i usne, znači izjavljivao mi je ljubav", tvrdi Marin kroz suze.

A potom je, tvrdi, postao i nasilan.

"Počeo mi držati glavu, ljubiti u obraz i legao je na mene ovako bočno. Skoro sam pao s kauča od panike, odgurnuo sam ga i rekao sam da je dosta, da me krivo procijenio i da se makne od mene", priča Marin.

Bilo je to, kaže, na proslavi profesorova imendana, nakon što su ostali sami.



"Meni je u biti bilo bolno kada sam ja, kad sam spoznao da me on pokušao silovati."

Najbolnije je što se žrtve srame

Odvažio se i slučaj prijavio tek sada.



"Moj okidač je bio slučaj u Srijemu, svećenika iz Srijema, koji je zlostavljao djevojčice, riječ je o kćeri moje prijateljice", objašnjava svoj razlog za istupanje u javnost.

Opisuje i neugodno iskustvo s gvardijanom kod kojega je živio u samostanu, a koji ga je i upoznao s teologom s Kaptola.

"On je to pokušao, to je bilo ljubljenje u obraz, sav je drhtao, mislim, ja sam bio svjestan šta se događa", potresnu priču priča Marin.

Bezuvjetno je tvrdi vjerovao svećenicima, no od zaređenja je odmah potom i odustao. Psihologinja Senka Sekulić Rebić, koja radi u Centru za žrtve seksualnog nasilja, objašnjava kako žrtve rijetko prijavljuju zlostavljanje, a najčešće s odmakom vremena.



"To nam je najbolji dokaz i pokazatelj da osobe koje prežive nemaju povjerenje u okolinu i nemaju povjerenje, nažalost, u institucije", tvrdi prihologinja.

Marin je pisao kardinalu Josipu Bozaniću, dao je iskaz na Međubiskupijskom sudu. U Zagrebačkoj nadbiskupiji šute o slučaju, kažu štite tuđa prava i tajnost postupka ako bude pokrenut. Tako u njihovom odgovoru na novinarske upite o ovom slučaju pišu:

"... u svim slučajevima u kojima je zaprimljena vjerojatna obavijest o počinjenju kažnjivog djela na kanonskom području, mjerodavna crkvena vlast odgovorno i savjesno pristupa utvrđivanju svih činjenica, okolnosti i odgovornosti te posljedično donosi odluku o pokretanju kanonskog postupka za proglašenje ili izricanje crkvenih kazni..."

Sve provjerava i policija, ali i oni poručuju - o kriminalističkom istraživanju ne mogu govoriti.

