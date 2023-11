Nižu se reakcije na protjerivanja hrvatskog diplomata iz Beograda: "Cijela situacija sliči na niskobudžetni triler"

O protjeranom hrvatskom diplomatu, predsjednik Milanović govorio je tijekom sastanka šefova država i vlada pet članica NATO-a jugoistočne Europe koji se u srijedu održao u Skopju.

"Meni je žao zbog toga i Hrvatska je mogla reagirati samo recipročnom mjerom iste prirode, istog sadržaja prema srbijanskom diplomatu u Zagrebu. Što je radio hrvatski diplomat? Pretpostavljam svoj posao" rekao je te zaključio kako protjerivanje nije bila produktivna mjera.

Božo Kovačević pak smatra suludim što Srbi traže razloge zašto je njihov diplomat protjeran iz Hrvatske.



"Hrvatska može proglasiti personom non grata bilo koga, a da ne da obrazloženje. A pritom je neobično to što je Hrvatska dala obrazloženje: protjerivanje diplomata Republike Srbije je recipročna mjera."

Miro Kovač, bivši šef diplomacije, smatra da je cijelu situaciju isfabricirao upravo srbijanski predsjednik Vučić i njegovi podanici:

"Znači da je tu ičega i bilo, a sumnjam da jest, jer pretpostavljam da nije bilo ništa, to bi se riješilo u tišini, bez medija", rekao je.

Srpska službena politika šuti.

Dok službena srpska politika o ovoj situaciji šuti, neki srpski mediji pišu kako je hrvatski diplomat pleo špijunsku mrežu i po Srbiji "puštao pipke".

O špijunima i dalje - 1

"Ovakvi tekstovi ne čude jer BIA (Bezbednosno-informativna agencija) kontrolira medije", tvrdi Siniša Hajdaš Dončić koji pak Aleksandra Vulina, bivšeg šefa Agencije, opisuje kao špijunskog lika Iliju Čvorovića, dok mu cijela situacija "liči na niskobudžetni triler".





"Baš tog Vulina SAD je stavio pod sankcije zbog kontakata s Rusima i organiziranim kriminalom oko šverca droge. I uvijek pred izbore Vučić provocira", objašnjava Ante Letica, bivši voditelj operacija u SOA-i te dodaje da je ovo "neprijateljski čin prema RH i RH je adekvatno odgovorila. Ono što je bitno to je da je on opsjednut Hrvatskom i Hrvatima i to prelazi u jednu vrstu patologije".

Vučić opsjednut i Tik-Tokom

A nova opsesija u životu Aleksandra Vučića postala je i društvena mreža Tik-Tok na kojoj je pronašao svojeg "dvojnika" i to baš iz Hrvatske te mu je u interakciji na video poželio sve najbolje.

O špijunima i dalje - 2