Brojne reakcije uslijedile su nakon što je Dnevnik Nove TV objavio kako je Kolinda Grabar Kitarović - na poziv predsjednika Milanovića - otputovala u Ameriku. A kao bivša predsjednica u vrijeme zasjedanja UN-a odradit će dio neformalnih sastanaka. I dok jedni podržavaju ovakav predsjednikov potez, drugi ne vide poveznicu između njihovih vanjskih politika.

"Da sam na njegovom mjestu bih li se baš nje sjetio ne znam. Ali s obzirom da je predsjednik Republike nešto duže poznaje, zna njene mogućnosti u vanjskoj politici i u ovakvim situacijama očito da je on procijenio da mu to može biti od koristi i da je bivša predsjednica ocijenila da to želi. To nije samo njegova odluka nego i njena odluka", smatra Arsen Bauk, član saborskog odbora za vanjsku politiku (SDP).

Stjepo Bartulica, član saborskog odbora za vanjsku politiku (DP), kaže da je bolje da surađuju za neku plemenitu stvar u Hrvatskoj. ''I da pokažu da mogu zakopati sjekire iz prošlosti'', zaključio je Bartulica.



