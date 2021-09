Predsjednik Zoran Milanović otputovao je u petodnevni posjet SAD-u. Sudjelovat će u zasjedanju Opće skupštine UN-a. Već sutra će se sastati s hrvatskom zajednicom i glavnim tajnikom UN-a. Dnevnik Nove TV ekskluzivno doznaje da je u Ameriku na poziv predsjednika - otputovala i Kolinda Grabar-Kitarović. Priču donosi reporterka Sabina Tandara Knezović.

Predsjednik Zoran Milanović na put u Ameriku pozvao je Kolindu Grabar-Kitarović.

Iako neće biti dio službene delegacije, kao bivša predsjednica u vrijeme zasjedanja UN-a odradit će dio neformalnih sastanaka.

"Obavljam dužnosti u području međunarodnih odnosa, sigurnosne politike i drugih elemenata u sklopu programa rada Ureda bivše predsjednice", rekla je Grabar-Kitarović.

I dok predsjednik Milanović u Ameriku putuje danas, bivša predsjednica stigla je jučer. Kako nije dio službene već neslužbene delegacije troškove puta, kaže, snosi sama. Do sada aktualni predsjednici nisu baš prakticirali surađivati s prethodnicima.



"Mislim da predsjedniku Milanoviću treba čestitati na takvom jednom iskoraku, malom, ali u dosadašnjoj praksi velikom. Mislim da to dokazuje jednu zrelost demokracije u Hrvatskoj, a pokazuje i državnički pristup predsjednika Milanovića te bivše predsjednice", rekao je Miomir Žužul, bivši veleposlanik u SAD-u.

Prije tjedan dana družili su se u Buzetu, gdje su imali priliku izbrusiti detalje puta. Već danas će Grabar Kitarović odraditi sastanke u Nacionalnoj zakladi za demokraciju, a sljedeći će tjedan presjedati panelom oko Afganistana u organizaciji ureda za veterane.

"Ona je dok je radila u NATO-u i kao predsjednica imala dosta uvida u to što se događa tamo i drugo je, pogotovo povezano s Afganistanom, pitanje sudbine žena i obitelji. Imati u svojoj delegaciji nekoga iz vlastite države tko je uz to i bivši predsjednik i tko se dobro razumije u ta pitanja, ja mislim da je to jako dobra odluka predsjednika", kaže Žužul.



Teške riječi iz kampanje čini se pale su u zaborav. Dvoje nekoć bivših ljutih suparnika sada zajedno rade u interesu Hrvatske. Pa ono što su si rekli nakon primopredaje vlasti očito nije bila puka fraza... "Svako dobro, javi se..."

