Što voli, što ga veseli, kako se opušta od stresa politike i resora? Sve to, kada je u pitanju potpredsjednik Vlade, ministar Oleg Butković, razotkrila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kaže da voli boćanje, ali da se tom aktivnošću bavi mnogo rjeđe otkad je, kako kaže, ovo što je. Za boćanje uhvati vremena jednom mjesečno, a poručuje kako to nije umirovljenički sport, već da ima i puno mladih koji ga prakticiraju.

Ministar ističe da mu njegov rodni Novi Vinodolski nedostaje, stoga svaki vikend dođe doma. "Nema obaveza, opuštajuće je kad se vratim“, kazao je.

S dvadeset i šest godina postao je gradonačelnik Novog Vinodolskog. Upitan kako je u tim godinama biti političar, Butković je kazao da to ili imaš ili nemaš, s tim se rađaš. "Ili jesi ili nisi“, istaknuo je te nastavio: "Ovdje HDZ nikad nije bio na vlasti dok ja nisam postao kandidat za gradonačelnika. Nisam se bavim ideološkim pitanjima, već ljudima i projektima“.

Ministar otkrio koji mu je nadimak i koja je posljednja knjiga koju je pročitao

"Ljudi me zovu, dolaze doma“, kazao je Oleg, odnosno Olja, kako ga zovu poznanici.

Ime Oleg dala mu je majka. "Danas je to malo nezgodno ime“, našalio se. "Nije baš najbolja situacija za to ime“.

Njegova je supruga ravnateljica gradske knjižnice, koja ga, prema njegovim riječima, ne tjera da čita, no s njom se uvijek posavjetuje kada želi pročitati neku knjigu. Posljednje što je pročitao je knjiga Sun Tzua 'Umijeće ratovanja' koju je, pohvalio se, pročitao po drugi put.

Butković kaže da nije ispunio želju svojim roditeljima koji su htjeli da doktorira. "Vidio sam se u znanosti“, priznaje.

Završio glazbenu školu

Osim boćanja, ministar Butković sa svojim društvom u Novom Vinodolskom voli i igrati na karte.

"Čekamo ga cijeli tjedan“, kazao je jedan od prijatelja te jasno poručuje ekipi Dnevnika Nove TV: "Ovdje se ne igra rekreativno, nego u janjca“.

Uz ministra branitelja Tomu Medveda, Butković je najdugovječniji ministar u Vladi Andreja Plenkovića. „Nema tu neke tajne“, objašnjava te opetuje: "Ili jesi, ili nisi“.

Ministar Butković za Dnevnik Nove TV: "Od ponedjeljka ćemo regulirati plin u bocama"

Ministar Oleg Butković otkrio kad očekuje ostavke članova Uprave Ine i poručio: "Premijer je bio vrlo jasan"

Ministar voli glazbu, a završio je i glazbenu školu, no jednog pjevača cijenim iznad svega, a to je, priznaje, Mišo Kovač. "To je pjevač s kojim sam odrastao, s kojim sa prošao prve ljubavi, ženio se“, kazao je Oleg Butković zapjevavši za kraj u konobi poznatu Mišinu 'Ja ne mogu drugo nego da je ljubim'

