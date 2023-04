Tomislav Dujmenović podnio je ostavku na mjesto ravnatelja sisačke bolnice i ispričao se zbog niza propusta koji su se dogodili u toj bolnici. Tako je trebala zvučati vijest još jučer, ali nije. Jer nije podnio ostavku u što je, nakon svega, teško povjerovati.

Od ravnatelja bolnice u Sisku Tomislava Dujmenovića ni traga ni glasa. Ne javlja se na pozive, ne odgovara na poruke. Ništa! Propao je u zemlju. Ni traga ni glasa, ni slike ni tona nema već danima ni od ministra zdravstva Vilija Beroša, koji bi u normalnoj državi bio bivši na dan objave fotografije. Tek tu i tamo premijer Andrej Plenković nabaci neki osvrt na mučne događaje iz Siska i to je to.

Dvije pacijentice na strečeru (Foto: DNEVNIK.hr)

Žene su dobro?!?!

Ali to nije to, i ne smije ostati to. Prvo se prošlu srijedu javnost snebivala zbog grozne i užasne fotografije dviju starijih gospođa koje su bespomoćno ležale nagurane u istoj postelji čekajući skrb. No, pojavio se ravnatelj bolnice i sve objasnio. Bila je gužva, spašavali smo živote. ''Žene su dobro'', još i danas odzvanja u glavi rečenica ravnatelja bolnice koji je stao pred kameru Dnevnika Nove TV da bi rekao da su svi životi spašeni, da su žene dobro i da se nada da će brzo napustiti bolnicu. ''Žene su dobro'', umirio nas je ravnatelj Dujmenović. Uf, dobro je, žene su dobro – pomislili smo. Najvažnije je da su dobro.

Gorka je istina da je jedna od dviju žena u to vrijeme još bila na hitnoj pomoći i tek nekoliko dana nakon što je sve izašlo u javnost prebačena je na odjel. Još gora je istina da je druga žena iz zajedničkog strečera dok je ravnatelj davao izjavu već nekoliko dana bila mrtva. Mrtva! Žena za koju je ravnatelj tri dana nakon što je umrla rekao da je dobro. Dobro! Dobro, a mrtva.

Čekaju se rezultati unutarnjeg nadzora u sisačkoj bolnici: Hoće li pasti ostavke?

Možda nije znao

Dobro, ne zaključujmo unaprijed i ne trčimo pred rudo. Možda ravnatelj nije znao. Pa rat je, izvanredna je situacija, u sisačkoj bolnici dnevno umiru tisuće ljudi. Nije na ravnatelju da zna tko je sve umro. Ha? Nije na ravnatelju? Sve je na ravnatelju! Ako nije znao na vrijeme, imao je još jednu šansu. Na dan kad je išao dati izjavu za televiziju počešljao se, obukao košulju, mogao je, trebao, morao, bilo je nužno raspitati se kako su žene. Ako mu nisu rekli, on je kriv. Ako su mu rekli, on je kriv. Ako nije znao, kriv je. Ako nije znao, otkud mu pravo da govori da su dobro? Mogao je reći da ne zna.

Pacijentica sa šokantne fotografije preminula istog dana, iz bolnice sutradan obavijestili dom, a ravnatelj kasnije tvrdio da je - dobro

Smislio kako se izvući

Kad je DNEVNIK.hr doznao mučnu istinu, probali smo dobiti komentar ravnatelja. No, nastupio je muk. Pa se dosjetio odličnog načina izvlačenja – GDPR. ''To'', pomislio je, a malo su mu se i podigle obrve i razvukao smiješak od sreće što je smislio izlaznu strategiju. ''Pa reći ću da zbog tajnosti podataka ne smijem davati informacije o ženi'', slavodobitno je trljao ruke ravnatelj Dujmenović. Promaknulo mu je da je tjedan prije bez zadrške govorio o ženi. Da je dobro. Upsić!

Ravnatelj sisačke bolnice o fotografiji koja je šokirala javnost: "To ni meni nimalo lijepo ne izgleda. Napravit ćemo interni nadzor"

Evo rješenja

Da se dalje ne muči sa smišljanjem izlaza iz kaljuže koju je sam stvorio, pomoći ćemo mu mi. Rješenje je u riječi od samo sedam slova. Ostavka! OSTAVKA! Tko se ne zna brinuti za svoje pacijente, stavlja ih u isti krevet a onda lažno govori o njihovu stanju ne smije biti ravnatelj bolnice. Nigdje.

Kad nas jednom budu pitali kako je radio ravnatelj, reći ćemo – dobro!