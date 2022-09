Mladim vojnicima u subotu se obratio predsjednik Republike Zoran Milanović. Prisegnuo je 20. naraštaj kadetkinja i kadeta Hrvatske vojske, u trenutku dok vrh vojne obavještajne zajednice ima velikih problema.

Mladi kadeti i kadetkinje slave, ali vrh vojne obavještajne zajednice ima problem. O tome je prva izvijestila reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov. Nakon njezina izvještaja, reagirao je i predsjednik.

Prisegnuo je dvadeseti naraštaj. Subota je bila sretan dan za 77 kadeta. Međutim, sretni nisu vojni špijuni.

Sumnja se u malverzacije, lažiranje troškova, pronevjeru državnog novca. Milanović traži razrješenje šefa VSOA-e, Ivice Kindera, nakon što je dobio izvješće koje je stroga tajna.

"Za kojeg vjerujem da nije prošao nikad kroz žuto svjetlo na križanju da nije se švercao u tramvaju, ali pod njegovom kapom su se događale kontinuirane nepravilnosti i stvari s kojima će se DORH morati pozabaviti", rekao je predsjednik Zorana Milanovića.



"Slučajeve koji su se ponavljali trebalo je iskorijeniti, s obzirom da se to nije dogodilo, da je izvješće toliko mogu reći porazno, nemam drugog izbora", rekao je, dodajući kako je pitanja suglasja s premijerom Andrejem Plenkovićem "njegova stvar".

Milanović o povjereniku u BiH: "Sprčkao je nekakvu kašu pa pobjegao u Njemačku ženiti kćer“, ponovo opleo i po Banožiću

Milanović o Putinovoj prijetnji: ''Od početka upozoravam da je ovo užasno opasna situacija''

Premijer će se očitovati idući tjedan. I on je dobio izvješće Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, koji nam odgovara: "Izvješća o provedenim redovnim i izvanrednim stručnim nadzorima predstavljaju klasificirane podatke koji nisu javno dostupni...", poručili su.



"Znamo da je to nešto gdje je potrebna komunikacija predsjednika i predsjednika Vlade. Mislim da je PRH reagirao ispravno, apsolutno se radi o zapovjednoj odgovornosti", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Predsjedniku manjak komunikacije očito ne predstavlja problem. "To je najmanji problem što me bojkotiraju ili što danas ovdje nije bio ministar Banožić, možda je na DORH-u, to je dobra vijest, tamo mu je mjesto", dodao je Milanović.



Milanoviću je problem što je ministar obrane taj koji predlaže ravnatelja VSOA-e. "Ozbiljan problem, s obzirom na ministra Banožića, kojeg predsjednik Vlade štiti kao da mu je najrođeniji, tako se i ponaša. To je korijen većine problema u ovom sustavu", rekao je.



Iz MORH-a uzvraćaju: "Ministar obrane u svom radu poštuje i provodi zakon", poručili su. Problem su sumnje u kaznena djela vojnih špijuna unutar zatvorenog sustava.

S tim nije zadovoljan predsjednik. Ako Ivica Kinder bude razriješen, očekuje dogovor o novom ravnatelju s premijerom iza zatvorenih vrata.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr