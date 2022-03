Sve poskupljuje pa i domovi za starije i nemoćne. Osim što su skuplji, na njih se čeka i do deset godina, a neki ni ne dočekaju. Jedan vinkovački dom za starije i nemoćne svake godine usreći nekoga, a ove je godine pokazao veliko srce i jednom korisniku omogućio besplatan smještaj.

87-godišnji Đorđe više nije usamljen. Da bi starost proveo u društvu i uz potpunu skrb, za to se pobrinuo vinkovački starački dom.

"Prosto nisam vjerovao. Ovako mi nitko nije dolazio. Imam dvije prijateljice koje su blizu, te me posluže, donesu mi što mi treba, a inače po deset dana ne dođe nitko. Sad društva imam što ne zaslužujem", skromno je poručio Đorđe Kordić iz Gaboša.

Atmosfera je kažu korisnici prijateljska.

"Puno razumijevanja, pripomognemo ako neko nekome treba, kako tjelesne i zdravstvene mogućnosti dozvoljavaju", govori Mira Stipić iz Lipovca.

Iz doma kažu, zamolbi je bilo puno, no njegova je ipak bila posebna, ispričali su novinarki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

"On je bio potpuno napušten, ali evo uvijek postoje dobri ljudi koji su nama pisali za njega. Mi smo znali da je to to", potvrdila je vlasnica doma Danijela Stanić.

I na dobrim djelima kažu neće stati.

"Pripremamo deset mjesta za Ukrajince koji dolaze, za skupinu starijih, teško bolesnih, isto potpuno besplatno, pružiti podršku, zdravstvenu skrb, sve ono što im je potrebno u ovim teškim trenucima", dodaje Stanić.

Nemamo dovoljno mjesta, domovi su preskupi

Sve to je ono što svaka starija osoba i zaslužuje, no nažalost ne može dobiti. U Hrvatskoj je u domove za starije i nemoćne osobe smješteno 17 tisuća osoba, a oko 72 tisuće ljudi je na listi čekanja. Gospođa Mara Duspara iz Vinkovaca bila je nepokretna i tražila dom, no nije ga, kaže dočekala.

Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije Hrvatska ima samo dvjesta kreveta na stotinu tisuća stanovnika. Za razliku od europskog rekordera Švedske u kojoj je 1.300 ležajeva.

Malo kreveta, ali puno novca. Za mjesto u državnom domu korisnik će platiti od 1.600 do čak 4.000 kuna, dok u privatnom i do 6.000. Mandica Hipih iz Vinkovaca kaže kako njezina prijateljica od svoje mirovine nema dosta.

“Dvokrevetna pet tisuća kuna. Jel to puno? Njoj je puno kad je 2.200 penzija. Onda unuci moraju nadoplatit”, objašnjava.

Poražavajući je podatak da tek 45 posto korsinika državnog doma može snositi taj trošak, a u privatnom domu njih samo petina.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr