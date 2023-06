Nema kraja muci roditelja zbog opasnog parka za djecu: "Nakon jednog spiralnog prijeloma prsta i ugradnje šipke..."

"Daju nam mrvice i onda to stane, ja bih voljela vjerovati da će to krenuti dinamikom koja nije ovakva. Danas smo se našli ovdje da proslavimo trenutak čupanja prve rešetke, valjda je to onda polaganje kamena temeljca za rekonstrukciju kompletnog parka", rekla je Ana Liška, odvjetnica.

"Nakon jednog spiralnog prijeloma prsta i ugradnje šipke u prstu i nakon razbijanja glave i pucanja kože do lubanje, jako me je strah dovesti dijete ovdje u park", rekao je Mislav Đapo, roditelj.

Podsjetimo, početkom svibnja tu problematiku je istraživao Poziv Domagoja Mikića u Dnevniku Nove TV.

"Kada je otvoren, proglašen je jednim od najljepših dječjih parkova. U njemu svakodnevno bude i do 200 djece. No umjesto lijepih - brojni trešnjevački mališani upravo iz parka Kate Šoljić posljednjih godina odlaze samo s ružnim uspomenama.

U njemu se razbijaju glave, lome prsti i zubi. Vožnja dječjim biciklom ravna je ruskom ruletu. Apeli roditelja završavaju najčešće u slijepoj ulici.

"Krvi je bilo stvarno užasno puno. Moje dijete prekriveno krvlju, ja sam bila prekrivena krvlju. Scena baš za ne poželjeti u dječjem parku", ispričala je Sara Džapo, majka ozlijeđenog djeteta u Pozivu, a cijeli prilog pogledajte OVDJE.

